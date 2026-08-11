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फर्जी रेपिडो ड्राइवर बन महिला को किया राइड ऑफर, चारमीनार के पास खुली पोल-VIDEO

महिला ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा इस बात ने चौंकाया कि रात 9 बजे बिना किसी बुकिंग और वेरिफिकेशन के वह शख्स पूरे भरोसे के साथ एक महिला के पास पहुंच गया, जबकि उन्होंने साफ किया कि वह रेपिडो को दोष नहीं दे रहीं और यह अनुभव इसलिए साझा कर रही हैं ताकि लोग ऐप, कैप्टन और गाड़ी की डिटेल अच्छी तरह जांचें.

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महिला ने फर्जी रेपिडो राइडर को सबक सिखा दिया. (Photo- Screengrab)
महिला ने फर्जी रेपिडो राइडर को सबक सिखा दिया. (Photo- Screengrab)

हैदराबाद में चारमीनार के पास एक महिला के साथ ऐसा मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स ने खुद को रेपिडो ड्राइवर बताकर उसे राइड ऑफर की. महिला को उस वक्त शक हुआ, जब शख्स अपना ड्राइवर आईडी नहीं दिखा सका और उसके स्कूटर पर नंबर प्लेट भी नहीं थी. इसके बाद दोनों के बीच पहचान की पुष्टि को लेकर बातचीत हुई और आखिर में महिला ने उसे वहां से जाने को कह दिया.

कंटेंट क्रिएटर सिद्धेश्वरी सुगंध ने बताया कि शनिवार रात वह चारमीनार के पास अपने ऑटो का इंतजार कर रही थीं. तभी एक शख्स स्कूटर लेकर उनके पास आया और बोला, आप कहां जा रहे हैं, क्या मैं छोड़ दूं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में वह यह कहते हुए भी सुनाई देता है, आपको रेपिडो चाहिए क्या मैडम.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर 'रेंट ए बॉयफ्रेंड' के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने युवतियों को किया सतर्क

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सिद्धेश्वरी ने तुरंत उससे ड्राइवर आईडी दिखाने को कहा. उन्होंने यह भी देखा कि स्कूटर पर गाड़ी का नंबर नहीं लिखा था. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब गाड़ी पर नंबर ही नहीं था, तो उन्होंने उससे पूछा कि नंबर क्यों नहीं है. लेकिन रेपिडो से जुड़ी कोई जानकारी दिखाने के बजाय वह शख्स, जिसने अपना नाम इरफान बताया, प्ले स्टोर से रेपिडो ऐप डाउनलोड करने लगा. सिद्धेश्वरी ने कहा कि उसी वक्त उन्हें साफ लग गया कि कुछ गड़बड़ है.

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महिला फर्जी राइडर से मांगती रही आईडी

इसके बाद भी वह उससे आईडी मांगती रहीं. एक वक्त पर उसने कहा, गाड़ी चालू नहीं हो रही है. इस पर सिद्धेश्वरी ने उससे पूछा कि अगर गाड़ी चल ही नहीं रही, तो वह राइड ऑफर क्यों कर रहा है. जब उन्होंने उसका फोन हाथ में लिया, तो स्क्रीन पर ओटीपी वाला पेज खुला हुआ था. इसके बाद उन्होंने उससे उसका पूरा नाम बताने को कहा. जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सीधा निकल अब यहां से. वीडियो में वह ऐसा कहते हुए सुनाई देती हैं.

बिना किसी बुकिंग के पहुंचा था शख्स

सिद्धेश्वरी ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि वह शख्स रात 9 बजे पर बिना किसी बुकिंग और बिना किसी वेरिफिकेशन के एक महिला के पास पूरे भरोसे के साथ पहुंच गया. उन्होंने यह भी साफ किया कि वह इस घटना के लिए रेपिडो को दोष नहीं दे रहीं. उनके मुताबिक, वह रेपिडो का इस्तेमाल करती हैं और रात में उसे इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वहां सेफ्टी चेक और पोस्ट-राइड कॉल मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: थाली में जहर! जीरा-लौंग में इंडस्ट्रियल केमिकल, पनीर में यूरिया, हैदराबाद में 247 क्विंटल मिलावटी मसाले जब्त, तीन गिरफ्तार

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महिला के वीडियो के बाद रेपिडो ने दिया बयान

सिद्धेश्वरी ने कहा कि वह यह बात इसलिए शेयर कर रही हैं क्योंकि उस शख्स ने भरोसा जीतने के लिए रेपिडो का नाम लिया, जबकि वह असल में रेपिडो ड्राइवर नहीं था. सिद्धेश्वरी की पोस्ट पर रेपिडो ने जवाब देते हुए उन्हें जानकारी देने के लिए धन्यवाद कहा. कंपनी ने कहा कि यात्री ऐप पर कैप्टन और राइड की डिटेल चेक कर सकते हैं, जबकि राइड शुरू होने पर साझा किया जाने वाला ओटीपी सही कैप्टन और सही गाड़ी की पुष्टि में मदद करता है. कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कोई बिना बुकिंग खुद को ड्राइवर बताकर पास आए, तो वाहन में बैठने से पहले सभी डिटेल जरूर जांच लें.

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