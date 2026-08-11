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ट्रेन लेट हो जाए तो वंदे भारत, शताब्दी में वापस खाना मिलता है?

ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं. खासकर शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में 2 घंटे या उससे ज्यादा देरी होने पर मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा का नियम है. वहीं ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होने पर कुछ शर्तों के तहत टिकट का पूरा रिफंड भी लिया जा सकता है.

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जानिए ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं. ( Photo: ITG)
जानिए ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं. ( Photo: ITG)

अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो ट्रेन का लेट होना आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी. कभी कोहरे की वजह से ट्रेन घंटों देरी से चलती है, तो कभी ट्रैक पर ज्यादा ट्रैफिक या किसी तकनीकी समस्या के कारण सफर का समय बढ़ जाता है. ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी खाने-पीने को लेकर होती है. खासकर जब ट्रेन कई घंटे लेट हो जाए और यात्री लंबे समय तक स्टेशन या ट्रेन में ही फंसे रहें.

लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन ज्यादा लेट होने पर रेलवे की तरफ से मुफ्त खाना और पानी मिल सकता है? अगर आपकी ट्रेन भी लंबे समय तक लेट हो जाए तो यह सुविधा आपके काम आ सकती है.

2 घंटे या उससे ज्यादा लेट होने पर मिल सकता है खाना
रेलवे के पुराने आधिकारिक नियम के मुताबिक, अगर राजधानी, शताब्दी या दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन अपने तय समय से 2 घंटे या उससे ज्यादा लेट चल रही है, तो यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के भोजन और पैकेज्ड पानी उपलब्ध कराया जा सकता है. यह सुविधा ट्रेन में भोजन सेवा और व्यावहारिक उपलब्धता के आधार पर दी जाती है. 

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यानी अगर आपकी शताब्दी ट्रेन को दोपहर 2 बजे पहुंचना था, लेकिन वह चार बजे या उसके बाद पहुंचने वाली है, तो देरी की स्थिति में यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है. खाने का प्रकार उस समय के हिसाब से तय किया जाता है. यानी जरूरत के मुताबिक चाय, नाश्ता, लंच या डिनर दिया जा सकता है.

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हाल की रिपोर्ट में देरी के दौरान वंदे भारत समेत कुछ प्रीमियम ट्रेनों में भी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आई है. हालांकि वंदे भारत के मामले में सुविधा ट्रेन और सेवा की स्थिति के अनुसार हो सकती है, इसलिए यात्रियों को ट्रेन स्टाफ या IRCTC से इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए.

क्या दोबारा खाना मिलता है?
यहां एक बात समझना जरूरी है. मुफ्त खाना मिलने का मतलब यह नहीं है कि ट्रेन में हर यात्री को सामान्य भोजन के अलावा मनचाहा खाना दोबारा मिल जाएगा. देरी की वजह से जिस समय यात्रियों को भोजन की जरूरत पड़ती है, उसी हिसाब से रेलवे या IRCTC की ओर से खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है.

अगर ट्रेन सुबह से कई घंटे लेट है तो चाय और नाश्ता दिया जा सकता है. वहीं, लंच या डिनर के समय देरी होने पर उसके मुताबिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है. रेलवे की ओर से दी जाने वाली सुविधा उपलब्धता और सेवा के समय पर भी निर्भर करती है.

स्टेशन पर इंतजार करना पड़े तो क्या करें?
ट्रेन बहुत ज्यादा लेट होने पर यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में कुछ स्टेशनों पर वेटिंग रूम की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है. एसी और नॉन-एसी वेटिंग रूम उपलब्ध होने पर यात्री अपनी जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए अगर ट्रेन कई घंटे लेट हो रही है तो केवल प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करने के बजाय स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछना बेहतर रहता है.

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3 घंटे से ज्यादा लेट हो तो टिकट का क्या होगा?
ट्रेन की देरी बहुत ज्यादा होने पर यात्रियों के लिए रिफंड का नियम भी महत्वपूर्ण है. उपलब्ध रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है और यात्री इस वजह से सफर नहीं करना चाहता, तो तय शर्तों के तहत टिकट का पूरा रिफंड लिया जा सकता है. इसी तरह ट्रेन का रूट बदल जाने की स्थिति में भी यात्री निर्धारित नियमों के तहत टिकट रद्द करके रिफंड मांग सकता है.  अगर ट्रेन पूरी तरह कैंसिल हो जाती है तो टिकट का पैसा वापस मिलने का प्रावधान है. 

यात्रियों को क्या याद रखना चाहिए?
अगर आपकी प्रीमियम ट्रेन 2 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो रही है तो ट्रेन में मौजूद स्टाफ से मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा के बारे में जरूर पूछें. हर देरी में एक जैसा खाना या एक जैसी सुविधा मिले, यह जरूरी नहीं है. सेवा ट्रेन, देरी के समय और उपलब्ध व्यवस्था के हिसाब से बदल सकती है.

यानी अगली बार अगर आपकी शताब्दी, राजधानी, दुरंतो या प्रीमियम ट्रेन लंबी देरी से चल रही हो तो परेशान होने से पहले अपने अधिकार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जरूर रखें. कई बार जिस सुविधा के लिए यात्री अपनी जेब से पैसे खर्च कर देते हैं, वह रेलवे की व्यवस्था के तहत मुफ्त में मिल सकती है. 

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