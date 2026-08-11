scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है आजादी, बलोचिस्तान आज क्यों मना रहा है?

11 अगस्त और 14 अगस्त की दो अलग-अलग तारीखें आज भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान के बीच इतिहास की बहस को जिंदा रखे हुए हैं. आखिर क्यों कई बलोच 11 अगस्त को आजादी का दिन मानते हैं, जानिए पूरा इतिहास.

Advertisement
X
किस्तान 14 अगस्त को आजादी मनाता है, बलोचिस्तान आज (Photo: AI Generated)
किस्तान 14 अगस्त को आजादी मनाता है, बलोचिस्तान आज (Photo: AI Generated)

हर साल 11 अगस्त को दुनिया के कई हिस्सों में रहने वाले बलोच समुदाय और बलोच राष्ट्रवादी संगठन 'बलोचिस्तान स्वतंत्रता दिवस' मनाते हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है.ऐसे में सवाल उठता है कि जब आज का बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहां के कई संगठन 11 अगस्त को आजादी दिवस क्यों मनाते हैं? इसकी जड़ 1947 के बंटवारे के समय हुई घटनाओं में छिपी है. आइए इसका इतिहास समझते हैं.

11 अगस्त की तारीख क्यों अहम है?

इतिहासकार ताज मोहम्मद ब्रीसीग ने अपनी किताब 'बलोच नेशनलिज्म: इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980' में लिखा है कि 11 अगस्त 1947 को कलात रियासत और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था.इस समझौते में कलात की अलग संवैधानिक स्थिति को स्वीकार किया गया. यही वजह है कि कई बलोच राष्ट्रवादी 11 अगस्त को अपनी स्वतंत्र पहचान की शुरुआत मानते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan Occupied Kashmir Protest
PoK में ब्रिटिश नागरिक की गोली लगने से मौत, मुनीर आर्मी के खौफ में परिवार
Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif
PoK में दमन के बाद शाहबाज के बदले सुर, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश
Operation Safed Sagar review
ऑपरेशन सफेद सागर- कारगिल के आकाशवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि
मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के डिफेंस समझौते ने मिडिल-ईस्ट और साऊथ एशिया में हलचल बढ़ा दी है.
मक्का डिफेंस पैक्ट से भारत के अलावा ईरान-इजरायल एक नाव पर!
Fake currency
PAK-बांग्लादेश-नेपाल से आते थे जाली नोट, 10 राज्यों में महिलाएं करती थी सप्लाई

 ब्रिटिश शासन के दौरान कलात रियासत का दर्जा दूसरी रियासतों से अलग था. वहां खान (शासक) का शासन था और ब्रिटिश सरकार के साथ उसके विशेष संधि संबंध थे.

यह भी पढ़ें: टुकड़े-टुकड़े पाकिस्तान... सिर्फ PoK ही नहीं, वजीरिस्तान से बलोचिस्तान तक झेल रहे मुनीर आर्मी का जुल्म

15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था?

इतिहासकारों के अनुसार, भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय खान मीर अहमद यार खान ने कलात को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया.बलोच राष्ट्रवादी दावा करते हैं कि कलात कुछ समय तक स्वतंत्र रहा. कई ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक, यह अवधि करीब 227 दिनों की थी.

Advertisement

फिर पाकिस्तान में विलय कैसे हुआ?

यहीं से इतिहास विवादित हो जाता है.इतिहासकार दुश्का एच. सैय्यद ने अपनी किताब 'द एक्सेशन ऑफ कलात: मिथ एंड रियलिटी' में लिखा है कि 1948 की शुरुआत में पाकिस्तान और कलात के बीच बातचीत तेज हुई.पाकिस्तान का आधिकारिक रुख अलग है. उसका कहना है कि यह विलय कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ.27 मार्च 1948 को कलात के शासक खान अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए.

हालांकि, कई बलोच राष्ट्रवादी और कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह फैसला राजनीतिक और सैन्य दबाव में लिया गया था. पाकिस्तान इस दावे से सहमत नहीं है.

यहीं से शुरू हुआ विवाद

इतिहासकार ताज मोहम्मद ब्रीसीग के मुताबिक, विलय के तुरंत बाद खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू किया.इसके बाद 1958, 1962, 1973 और फिर 2000 के दशक में भी बलोचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन देखने को मिले. बलोचिस्तान में लंबे समय से अलगाववाद, सैन्य कार्रवाई, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर तनाव बना हुआ है.

पाकिस्तान हर साल 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. यह दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण की याद में मनाया जाता है.वहीं, कई बलोचिस्तान राष्ट्रवादी 11 अगस्त को अपनी ऐतिहासिक पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं.

Advertisement

आज भी क्यों जारी है विवाद?

बलोचिस्तान का विवाद सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है.प्राकृतिक संसाधनों, राजनीतिक अधिकारों, विकास और स्वायत्तता को लेकर आज भी मतभेद बने हुए हैं.इसी वजह से हर साल 11 अगस्त को कई बलूच राष्ट्रवादी संगठन 'बलोचिस्तान स्वतंत्रता दिवस' मनाते हैं. वहीं, पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता और बलोचिस्तान को अपना अभिन्न प्रांत मानता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'तुम वीडियो बनाने वाली हो ना... जाओ इसी लायक हो', भदोही में छेड़छाड़ पीड़िता कंटेंट क्रिएटर को दारोगा ने डांटकर भगाया |
    उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में आ रही है अग्निवीरों की बंपर वैकेंसी, शुरू हो गई है तैयारी  |
    लालू प्रसाद यादव का गांव में पुश्तैनी घर, आंगन में बसी मां की यादें, तेज प्रताप ने दिखाई झलक, देखें Inside Photos |
    15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, इंडियन मुजाहिदीन-अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर |
    Parliament Monsoon Session: संसद सत्र का 17वां दिन आज, मंगल मिलन बैठक में PM मोदी समेत जुटे NDA सांसद |
    80वां स्वतंत्रता दिवस: आजादी के जश्न की तैयारी, लाल किले पर 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल |
    ईरान जंग में ट्रंप को 1.23 लाख करोड़ का नुकसान, 20 अमेरिकी अड्डों पर तबाही |
    Maharashtra Hill Station: महाराष्ट्र का अनोखा हिल स्टेशन, जहां गाड़ियां हैं बैन; सिर्फ घोड़ों पर या पैदल चलते हैं लोग! |
    NDA का 'मंगल मिलन', पीएम मोदी और सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा |
    CJP का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त से शुरू करेगी सरकारी स्कूलों को लेकर खास मुहिम
    Advertisement