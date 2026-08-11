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शिवभक्ति का नया अंदाज! कांवड़ लेकर निकलीं महिलाएं, सोशल मीडिया पर छाईं- VIDEO

हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकलने वाली कांवड़ यात्रा में इस बार महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर देखने को मिल रही है. महिलाएं पति, बच्चों, परिवार और ग्रुप के साथ कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं. खास बात यह है कि महिला कांवड़िए यात्रा के दौरान रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रही हैं.

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महिला कांवड़ियों के साथ-साथ चल रहे परिवार के भी लोग. (Photo: Screengrabs)
महिला कांवड़ियों के साथ-साथ चल रहे परिवार के भी लोग. (Photo: Screengrabs)

सावन के महीने में हरिद्वार से गंगाजल लेने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस बार कांवड़ यात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. कोई महिला अपने पति के साथ कांवड़ लेकर चल रही है तो कोई बच्चों और परिवार के साथ यात्रा कर रही है. कई महिलाएं अपने ग्रुप के साथ भी हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं.

कांवड़ यात्रा की रील बना सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं महिलाएं
खास बात यह है कि आज के समय में महिलाएं कांवड़ यात्रा के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं. रास्ते में कांवड़ यात्रा के वीडियो बनाकर उन्हें इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं. कांवड़िया महिलाओं का कहना है कि उन्हें पूरे साल सावन का इंतजार रहता है, क्योंकि सावन आते ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए निकलने का मौका मिलता है. यात्रा के दौरान रास्ते में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर भी महिलाओं ने संतोष जताया.

कांवड़िया आरती ने बताया कि वह 8 तारीख को हरिद्वार से चली थीं और उनकी यात्रा बेहद अच्छी रही. उनके साथ करीब 30 लोग थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी शामिल थे. वहीं मोहिनी ने बताया कि वह 7 तारीख की सुबह हरिद्वार से चली थीं और रास्ते में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. उनके साथ उनकी दो बेटियां, मां और चाचा भी यात्रा कर रहे हैं. प्रियंका ने बताया कि वह 7 तारीख की रात 8 बजे हरिद्वार से चली थीं और उत्तराखंड से लेकर आगे तक कांवड़ यात्रा की व्यवस्था अच्छी रही. उन्होंने बताया कि रास्ते में महिलाओं के लिए नहाने और कपड़े बदलने की भी व्यवस्था की गई है.

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वहीं परी अपने 12 साल के भाई के साथ 31 लीटर गंगाजल लेकर सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर के लिए निकली हैं. परी ने बताया कि उन्होंने पूरे रास्ते इंस्टाग्राम के लिए करीब 16 वीडियो बनाए और उनकी मन्नत है कि उनके माता-पिता की उम्र लंबी हो. राधा अपने पति और बच्चों के साथ कांवड़ लेकर मलीपुर जा रही हैं और उन्होंने रास्ते में खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था होने की बात कही. जबकि हिना अपने पति के साथ हरिद्वार से जल लेकर निकली हैं और उनका कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस बार कांवड़ यात्रा को और भी खास बना दिया है.

महिला कांवड़ियों को रास्ते में नहीं हो रही है कोई दिक्कत
कांवड़िया राधा ने बताया कि मैं कावड़ लेकर मालीपुर जाऊंगी, हम हरिद्वार से 4 तारीख में चले थे और कल यानी कि मंगलवार को पहुंच जाएंगे. बहुत अच्छी व्यवस्था है. खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम कर रखा गया है. मेरे साथ बच्चे हो और मेरे हस्बैंड भी हैं. जबकि कांवड़ लेकर जा रहीं हिना ने बताया कि हम हरिद्वार से शनिवार शाम को 7:00 बजे चले थे, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही हम अपने पति के साथ जल लेने गए थे और आ रहे हैं, हमें रास्ते में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई.

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