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पटना में भीषण सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा... शख्स को बस ने कुचला, भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों में लगाई आग

बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत पर शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ. पटना के बड़ी पहाड़ी के पास एक शख्स की बस से कुचलकर मौत हो गई. गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी. साथ ही उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया.

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पटना में एक शख्स की मौत के बाद जमकर सड़कों पर बवाल कटा (Photo: ITG)
पटना में एक शख्स की मौत के बाद जमकर सड़कों पर बवाल कटा (Photo: ITG)

बिहार की राजधानी पटना के बड़ी पहाड़ी इलाके में एक शख्स की बस से कुचलकर मौत हो गई. घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया. वहीं जीरो माइल के पास हुए इस हादसे में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नाराज लोगों ने पुलिस की तीन गाड़ियों में भी आग लगा दी.

घटना पटना के बड़ी पहाड़ी क्षेत्र की है. यहां एक बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए. गुस्साए लोगों ने इसके बाद बस में आग लगा दी.

मामला जीरो माइल के पास का बताया जा रहा है, जहां हादसे के बाद स्थिति बिगड़ गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया. इसके बाद लोगों ने पुलिस की तीन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया. इलाके में इस पूरी घटना के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है. फिलहाल हादसे के सही समय, बस के रूट और शख्स की पहचान से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है.

पटना की सड़कों पर क्या है हाल?

यह तस्वीर पटना में सड़क पर भीषण आग की घटना को दर्शाती है. सड़क के बीच में एक या दो वाहन पूरी तरह जल रहे हैं. गाड़ियों के नीचे और आसपास तेज आग की लपटें फैल रही हैं, जबकि ऊपर से घना काला धुआं आकाश में फैलता जा रहा है. वाहनों के कंकाल लगभग जलकर काले हो चुके हैं. दाईं ओर ईंटों की दीवार और पीछे बहुमंजिला इमारतें दिखाई दे रही हैं. सड़क पर राख और मलबा बिखरा पड़ा है. यह दृश्य किसी दंगा, दुर्घटना या आगजनी की घटना का लग रहा है, जहां स्थिति बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक है. धुआं और आग पूरे माहौल को अशांत बना रहे हैं.

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पटना के अगम कुआं इलाके में एक शख्स की बस से कुचलकर मौत होने के बाद स्थानीय लोगों ने भारी बवाल काटा. आक्रोशित भीड़ ने दर्जनों गाड़ियों, बसों और पुलिस वाहनों में आग लगा दी. स्लीपर बस पूरी तरह जलकर काली हो गई. सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा.

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पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया. जिम्मेदार लोगों की तलाश जारी है. सीडीएसपी समेत अधिकारी मौजूद रहे. वीडियो में जलती बसें, घना धुआं, हेलमेट पहने पुलिसकर्मी और तितर-बितर भीड़ साफ दिख रही है. स्थिति अब काबू में बताई जा रही है.

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