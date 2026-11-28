संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है. सरकार इस हफ्ते संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है. वहीं, कांग्रेस ने इस विधेयक का पूरी ताकत से विरोध करने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से साफ कहा है कि सदन में संख्या बल पक्ष में नहीं होने के बावजूद कांग्रेस इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध करेगी.

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इस बीच बीजेपी ने रविवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है. यह बैठक संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले होगी. इसमें सांसदों को संशोधित महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही, लोकसभा में पार्टी की रणनीति और मतदान प्रकिया पर भी चर्चा होगी. बीजेपी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सोमवार और मंगलवार को होने वाली कार्यवाही के दौरान उसके सभी सांसद सदन में मौजूद रहें.

दरअसल, करीब सात महीने पहले भी सरकार ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था लेकिन दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह पारित नहीं हो सका था. अब सरकार एक बार फिर इसे सदन से पास कराने की तैयारी में है. हालांकि, इस बार भी परिसीमन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार हैं.

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शरद पवार की पार्टी ने बनाई INDIA ब्लॉक से दूरी

NCP-SCP नेता सुप्रिया सुले ने शरद पवार की तबीयत का हवाला देते हुए INDIA ब्लॉक की बैठक से दूरी बनाई है. NCP-SCP के सांसद इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार नाराज हो गए हैं. उन्होंने NCP-SCP के इस कदम को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया.

उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. विजय वडेट्टीवार ने NCP पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका मतलब है कि NCP (शरद पवार) सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल गई है. उन्होंने कहा कि NCP (SCP) परिसीमन विधेयक का समर्थन कर रही है इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ धोखा किया है. उन्होंने शरद पवार की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, 'उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने वाली अपनी पुरानी आदत को कायम रखा है'. उन्होंने कहा कि उनका(शरद पवार) नाम उन लोगों में शामिल होगा जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट किया है.

चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस को घेरा

इसी सियासी बहस के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा की कुल सीटों में 50% की बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि बढ़ाई गई सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सकता है. इससे महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और दक्षिण भारतीय राज्यों को परिसीमन के कारण राजनीतिक नुकसान होने की आशंका भी दूर की जा सकेगी.

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नायडू ने परिसीमन का विरोध कर रहे राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं से भी सवाल किया है. उन्होंने सवाल किया है कि राहुल गांधी और परिसीमन का विरोध करने वाले अन्य नेताओं के पास महिलाओं को आरक्षण देने का दूसरा क्या ऑप्शन है? उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में ही एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं तो पुरुषों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता पैदा हो सकती है. ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ना एक बेहतर रास्ता हो सकता है.

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तेजस्वी बोले- सभी दलों को साथ लेकर चर्चा करनी चाहिए थी

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बेहतर होता अगर सरकार इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को शामिल करके चर्चा करती. उनका इशारा इस ओर था कि इतने अहम संवैधानिक बदलाव पर सरकार को विपक्षी दलों से बातचीत करनी चाहिए थी.

अखिलेश का बीजेपी पर निशाना

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए चुनाव ही सब कुछ है, देश नहीं. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है, देश की सीमाओं की नहीं. अखिलेश ने सरकार पर चुनावी फायदे के लिए परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है.

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असली मुद्दा परिसीमन और सीटें बढ़ाने का है: पप्पू यादव

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है. उन्होंने कहा कि यह सरकार हमेशा जल्दबाजी में रहती है. पप्पू यादव ने कहा कि अगर बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर इतनी गंभीर है तो अति पिछड़े वर्गों, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए ताकि गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका मिले.

शर्तों के साथ मानी डीएमके

परिसीमन को लेकर DMK ने अपनी शर्तें रख दी हैं. DMK सांसद ए. राजा ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि तमिलनाडु की लोकसभा में 7.18% हिस्सेदारी पहलेही तरह बनी रहे. उन्होंने बताया कि पार्टी 59 सीटों के प्रस्ताव पर सहमत हुई है. ए. राजा ने पार्टी के रुख को साफ करते हुए कहा कि जब कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन में थी तब भी परिसीमन को लेकर उसकी यही मांगे थी. उन्होंने साफ किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि डीएमके का रुख आज भी वही है.

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