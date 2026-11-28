परिसीमन को लेकर संसद में होने वाली अगली बैठक से पहले कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है. कांग्रेस ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का खुलकर विरोध करने का फैसला किया है. राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस इस विधेयक को रोकने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी. पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि अगर विपक्षी गठबंधन का कोई दल इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाता है, तो उसके साथ राजनीतिक संबंधों पर दोबारा विचार किया जा सकता है.

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कांग्रेस ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संसद का विशेष सत्र महिला आरक्षण लागू करने के बजाय परिसीमन के लिए बुलाया जा रहा है. पार्टी का दावा है कि परिसीमन के जरिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस की रणनीति बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने नेताओं से कहा कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की पूरी कोशिश करेगी और प्रस्तावित विधेयक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक

कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई. बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के लिए विधेयक को फिर से ला रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी इसका विरोध कर चुकी है और इस बार भी विधेयक को रोकने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी.

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राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर भी जोर दिया. उन्होंने डीएमके, समाजवादी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को विपक्ष की एकजुट रणनीति के लिए अहम बताया.

विपक्षी दल अलग हुए तो कांग्रेस फिर सोचेगी

कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि अगर विपक्षी गठबंधन का कोई दल परिसीमन के मुद्दे पर पहले तय किए गए सामूहिक रुख से अलग होता है, तो इसका असर गठबंधन के कामकाज पर पड़ सकता है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट परिसीमन विधेयक के पक्ष में वोट करता है, तो कांग्रेस को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है. नेता ने कहा कि अगर गठबंधन का कोई दल पहले लिए गए सामूहिक फैसले से पीछे हटता है, तो उसके साथ पहले की तरह काम करना मुश्किल होगा.

सांसदों को अंधेरे में रखने का लगाया आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक सांसदों को प्रस्तावित विधेयकों की प्रतियां नहीं दी हैं, जबकि 30 नवंबर को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक और इससे जुड़े दूसरे विधेयकों को पेश किया जाना है.कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बड़े संवैधानिक बदलावों की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है.

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गौरव गोगोई बोले- मौजूदा सीटों की संख्या बनी रहे

बैठक के बाद जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के साथ फिर बैठक करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग साफ है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या बनी रहनी चाहिए. गोगोई ने कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मौजूदा लोकसभा की सीटों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए. साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक नहीं बदला जाना चाहिए.

उन्होंने परिसीमन की तुलना मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से करते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकार अब यह भी तय करना चाहती है कि कौन वोट देगा और किस जगह से वोट देगा. गोगोई ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में परिसीमन के जरिए लोगों के हित में क्या किया जा सकेगा, यह सवाल बना हुआ है.

बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप

गोगोई ने आरोप लगाया कि बीजेपी का असली मकसद संसद में अपनी संख्या बढ़ाकर संविधान में बदलाव करना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसका मजबूती से विरोध करेंगे. उन्होंने संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन और मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी सुरक्षा देने वाले कानून का भी जिक्र किया. गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार पहले भी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती रही है.

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जयराम रमेश ने सत्र के एजेंडे पर उठाए सवाल

इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद के सत्र के उद्देश्य को लेकर सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का कानून सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था. उनके मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके तुरंत लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 16 अप्रैल 2026 की रात 10.40 बजे तक अधिसूचित नहीं किया.

जयराम रमेश ने कहा कि विशेष सत्र का असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है. उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाया.

कांग्रेस ने कहा- राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं बदले

कांग्रेस का कहना है कि प्रस्तावित परिसीमन में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा नहीं बदला जाना चाहिए. पार्टी ने यह भी मांग की है कि महिला आरक्षण को नए परिसीमन से जोड़ने के बजाय मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर लागू किया जाए. कांग्रेस ने साफ किया है कि वह परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश करेगी और प्रस्तावित विधेयक का मजबूती से विरोध करेगी.

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