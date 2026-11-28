राजधानी के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में रैपिडो बाइक की बुकिंग रद्द करने के बाद एक युवती को कथित तौर पर गालियां देने, धमकाने और अश्लील तस्वीर भेजने का मामला सामने आया है. आरोप है कि चालक ने युवती से अतिरिक्त किराया मांगा था. युवती ने राइड कैंसिल कर दी तो चालक ने फोन और चैट के माध्यम से उसके साथ अभद्रता की. युवती का यह भी आरोप है कि शिकायत देने के पांच दिन बाद तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के थाने पहुंचने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई.

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अतिरिक्त किराये को लेकर शुरू हुआ विवाद

युवती के मुताबिक उसने अपना सामान भेजने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी. चालक दूसरी जगह पहुंच गया था और उसने वहां पहुंचने का अतिरिक्त चार्ज मांगा. इस पर युवती ने बुकिंग रद्द कर दी. आरोप है कि इसके बाद चालक मोहम्मद मुस्तकीन ने उसे फोन कर गालियां देना शुरू कर दिया.

युवती का आरोप है कि चालक ने उससे कहा, “तुम हिंदू लड़कियां होती ही ऐसी हो.” उसने गंदी-गंदी गालियां दीं और अपने गुप्तांग की तस्वीर भी भेजी थी. युवती के अनुसार चालक लगातार फोन करता रहा और उसे धमकाता रहा. इस घटनाक्रम से परेशान होकर उसने पुलिस से शिकायत की.

पांच दिन तक कार्रवाई नहीं होने का आरोप

युवती का कहना है कि उसने घटना के बाद बागसेवनिया थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पांच दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने बजरंग दल को मामले की जानकारी दी. संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और शिकायत पर कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

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युवती ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मामले में शिकायत पर कार्रवाई में कथित देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस का पक्ष

बागसेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

महिला यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल

यह घटना ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं में महिला यात्रियों की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. राइड कैंसिल करने को लेकर विवाद होने पर किसी यात्री के साथ कथित अभद्रता और आपत्तिजनक सामग्री भेजने की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है. मामले की जांच के बाद घटना की असली वजह पता चल सकेगी.

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