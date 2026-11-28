तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 28 नवंबर का दिन बेहद अहम होने वाला है. यहां दीपथून यानी पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है. इस विवाद में कभी प्रशासन ने दीप जलाने की अनुमति नहीं दी, तो कभी मामला अदालतों तक पहुंचा. पहाड़ी के मालिकाना हक से लेकर दीप जलाने की जगह तक को लेकर अलग-अलग समय पर कानूनी लड़ाई चली.

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अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को 20 नवंबर के अपने आदेश का पालन नहीं होने पर तमिलनाडु सरकार और प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी, मदुरै कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों और मंदिर ट्रस्टियों को अवमानना नोटिस जारी किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को तिरुपरनकुंद्रम के दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही मंदिर और पूरी पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस के बजाय सीआरपीएफ को सौंपी गई है. कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है, जबकि तमिलनाडु सरकार और उसके सहयोगी दलों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.

लेकिन आखिर दीपथून पर दीप जलाने को लेकर इतना पुराना विवाद क्या है? इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? मंदिर और दरगाह के बीच इसे लेकर क्या मामला है और अदालतों में अब तक क्या-क्या हुआ? आइए 1862 से शुरू हुई इस पूरी कानूनी और धार्मिक लड़ाई को समझते हैं.

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क्या है दीपथून का विवाद

मदुरै में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ‘कार्तिगई दीपम’ की खास रस्म निभाई जाती है. इस दौरान तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में बने एक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाया जाता है. इसी स्तंभ को ‘दीपथून’ कहा जाता है. पहाड़ी पर जलने वाला यह दीप इस रस्म का अहम हिस्सा माना जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

विवाद तब बढ़ा जब हिंदू पक्ष की ओर से दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग की गई, लेकिन तमिलनाडु सरकार की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दीपथून पर दीप जलाने का आदेश दिया. तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दीपथून यानी पत्थर के स्तंभ पर दीप नहीं जलाया गया. इसके बजाय उचिपिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक जगह पर दीप जलाया गया. इसके बाद विवाद और बढ़ गया और मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

दीप जलाने की कोशिश बहुत पुरानी

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद नया नहीं है. यह मामला अरुलमिगु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर और सिकंदर बदूशा दरगाह से भी जुड़ा हुआ है. मंदिर पहाड़ी के नीचे स्थित है, जबकि दरगाह और दीपथून पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में हैं.

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हिंदू संगठन लंबे समय से दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग करते रहे हैं. वहीं, दरगाह के पास होने के कारण इस जगह पर दीप जलाने का विरोध भी होता रहा है. इसी वजह से दीप जलाने की जगह को लेकर विवाद बना हुआ है.

पुराने अदालती रिकॉर्ड में भी इस विवाद का जिक्र मिलता है. रिकॉर्ड के मुताबिक, 1862 और 1912 में दीपथून पर दीप जलाने की कोशिश की गई थी. हालांकि, दोनों बार अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी. उस समय अधिकारियों का कहना था कि वहां दीप जलाना स्थापित परंपरा का हिस्सा नहीं था और इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी.

मालिकाना हक का विवाद भी काफी लंबा

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के मालिकाना हक को लेकर भी अदालतों में लंबे समय तक मामला चला. 1923 में एक सब-कोर्ट ने पहाड़ी का मालिकाना हक मंदिर को दिया था. हालांकि, इसी फैसले में दरगाह की जगह, वहां तक पहुंचने वाली सीढ़ियों और नेल्लीथोपे इलाके पर मुस्लिम समुदाय के अधिकार को भी माना गया था.

इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा. 1926 में हाईकोर्ट ने सब-कोर्ट के फैसले को पलट दिया. इसके बाद मंदिर की ओर से इस फैसले को आगे चुनौती दी गई और मामला लंदन की प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा.

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1931 में प्रिवी काउंसिल ने मंदिर की अपील स्वीकार करते हुए 1923 के फैसले को बहाल कर दिया. इसके तहत पहाड़ी को मंदिर के अधिकार में माना गया, जबकि दरगाह और वहां तक पहुंचने वाले रास्ते से जुड़े अधिकार भी सुरक्षित रखे गए.

बाद में दीप जलाने की जगह को लेकर भी अदालत का फैसला आया. 1996 में मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन को पारंपरिक जगह के अलावा पहाड़ी पर किसी दूसरी जगह दीप जलाने पर विचार करने की अनुमति दी थी. हालांकि, इसके लिए धार्मिक विभाग की मंजूरी जरूरी थी. साथ ही, दीप जलाने की जगह दरगाह से तय दूरी पर रखने की शर्त भी रखी गई थी.

विवाद को विस्तार से समझिए

1 दिसंबर 2025: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि दीपथून पर दीप जलाने की परंपरा को बहाल किया जाना चाहिए और इसे सामान्य जगह पर जलाए जाने वाले दीप के अलावा जलाने की अनुमति दी.

3 दिसंबर 2025: मंदिर प्रशासन की ओर से दीपथून पर दीप नहीं जलाया गया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और 10 अन्य लोगों को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी और सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की मदद लेने का निर्देश दिया.

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4 दिसंबर 2025: दीप जलाने के लिए जाने वाले लोगों को प्रशासन ने रोक दिया. मदुरै के जिला कलेक्टर ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए निषेधाज्ञा लगा दी थी. हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल अदालत के पहले के आदेश को लागू होने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता.

6 जनवरी 2026: मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 1 दिसंबर के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति को सही माना और मंदिर प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को भी स्वीकार नहीं किया.

अगस्त 2026: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद दीपथून पर दीप जलाने के अधिकार और इस जगह की स्थिति को लेकर विवाद आगे बढ़ा.

20 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के लिए दीपथून पर 24 नवंबर को एक बार दीप जलाने की अनुमति दी. कोर्ट ने साफ किया कि यह सिर्फ इसी साल के लिए अंतरिम व्यवस्था है और इससे दीपथून पर स्थायी धार्मिक या मालिकाना हक तय नहीं होगा. दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन की अधिकृत टीम और सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति दी गई, जबकि आम लोगों के वहां जाने पर रोक लगाई गई.

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21 नवंबर 2026: तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की. सरकार ने दीपथून की पहचान और वहां दीप जलाने की परंपरा को लेकर आपत्ति जताई और आदेश पर रोक लगाने की मांग की.

24 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बावजूद दीपथून पर दीप नहीं जलाया गया. कार्तिगई दीपम का दीप पारंपरिक जगह यानी उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडप में जलाया गया. दीपथून पर दीप नहीं जलाए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया.

25 नवंबर 2026: दीपथून पर दीप नहीं जलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर उठा. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अदालत के 20 नवंबर के आदेश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए और आगे की कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया.

27 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन को 20 नवंबर के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड को निलंबित कर दिया और दो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों को मंदिर का रिसीवर नियुक्त किया. साथ ही 28 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया और मंदिर व पूरी पहाड़ी की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंप दी.

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