गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों के लिए नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. इसके बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या 8,46,563 बढ़ गई है. 17 फरवरी 2026 तक गुजरात में 4,40,30,725 मतदाता थे, जो अब 1.92 फीसदी बढ़कर 4,48,77,288 हो गए हैं. चुनाव आयोग 18 जनवरी 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा.

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चुनाव आयोग के मुताबिक, राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की एक हार्ड कॉपी और बिना फोटो वाली पीडीएफ की एक सॉफ्ट कॉपी दी गई है. वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

वोटर लिस्ट में नाम या जानकारी को लेकर कोई गलती है, तो 27 नवंबर से 26 दिसंबर 2026 तक शिकायत या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. लोग इस दौरान अपना नाम और दूसरी जानकारी चेक कर सकते हैं. जरूरत होने पर तय समय के अंदर आवेदन भी किया जा सकता है.

4,48,77,288 मतदाता

27 नवंबर 2026 तक गुजरात में कुल 4,48,77,288 मतदाता हैं. इनमें 2,30,90,067 पुरुष, 2,17,86,150 महिलाएं और 1,071 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किए गए आवेदनों में से 12,01,184 को मंजूरी दी गई है. वहीं, नाम हटाने से जुड़े आवेदनों के बाद 3,54,621 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. इस तरह 17 फरवरी 2026 के बाद गुजरात में मतदाताओं की संख्या 8,46,563 यानी 1.92 फीसदी बढ़ी है. अब राज्य में कुल 4,48,77,288 मतदाता हो गए हैं.

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नाम जुड़वा सकते हैं

चुनाव आयोग ने बताया कि 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 13 दिसंबर 2026 को खास कैंप लगाए जाएंगे. इन दिनों सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे. लोग वहां जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा वोटर्स सर्विस पोर्टल और ECINET मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है. चुनाव आयोग 18 जनवरी 2027 को गुजरात की फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा.

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