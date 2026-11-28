ऑफिस में समय पर काम पूरा करने के बाद जल्दी घर निकलना क्या किसी कर्मचारी के लिए गलत है? इस सवाल पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. दरअसल, एक कर्मचारी को कथित तौर पर इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह रोज लंच ब्रेक नहीं लेती थी और अपना काम करते हुए डेस्क पर ही खाना खा लेती थी. इतना ही नहीं वह शाम में 6 बजे के बजाय 5 बजे ऑफिस से निकल जाती थी. कंपनी की ओर से भेजे गए एक कथित टर्मिनेशन ईमेल के वायरल होने के बाद लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.

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लंच ब्रेक छोड़कर एक घंटे पहले निकलता था कर्मचारी

सोशल मीडिया पर एक कथित टर्मिनेशन ईमेल वायरल हो रहा है. इसका विषय Immediate Termination– Violation of Office Policy' रखा गया था. ईमेल में कहा गया कि कर्मचारी बार-बार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होने वाले लंच ब्रेक नहीं ले रही थी. वह अपनी डेस्क पर बैठकर खाना खाती और काम करती थी.

ईमेल में यह भी बताया गया है कि कर्मचारी शाम 6 बजे ऑफिस बंद होने के तय समय से एक घंटा पहले यानी 5 बजे ही निकल जाती थी. अब कंपनी ने उसके इस व्यवहार पर आपत्ति जताई है. ईमेल भेजने वाले का दावा था कि कर्मचारी की इस आदत का असर दूसरे कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा था और वे इस तरह का ही काम कर रहे थे.

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कंपनी ने क्या कहा?

कथित ईमेल में कंपनी ने साफ कहा कि लंच ब्रेक के दौरान काम पूरा कर लेने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी अपनी मर्जी से ऑफिस जल्दी छोड़ सकता है. उसमें यह भी कहा गया कि काम पूरा होने के बावजूद सभी कर्मचारियों को ऑफिस के तय नियमों का पालन करना होगा. ईमेल में कंपनी की ओर से सख्त लहजे में लिखा गया कि ऑफिस के नियम कंपनी तय करती है और कर्मचारियों को उनका पालन करना होगा. आखिर में कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाने की बात कही गई.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस ईमेल के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोगों ने कंपनी के फैसले पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि कर्मचारी को सीधे नौकरी से निकालने के बजाय पहले चेतावनी दी जा सकती थी या ऑफिस पॉलिसी समझाई जा सकती थी. वहीं, कुछ यूजर्स ने कर्मचारी के व्यवहार को भी गलत बताया. उनका कहना है कि अगर ऑफिस का समय शाम 6 बजे तक तय है तो कर्मचारी को 5 बजे निकलने का अधिकार नहीं है. भले ही उसने लंच ब्रेक के दौरान अपना काम पूरा कर लिया हो. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि असली मुद्दा लंच ब्रेक छोड़ना नहीं बल्कि तय समय से पहले ऑफिस छोड़ना है.

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