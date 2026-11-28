भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने 27 नवंबर को अपना 40वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने अपने दिवंगत पिता त्रिलोकचंद रैना को याद करते हुए एक भावुक संदेश साझा किया. रैना ने बताया कि जिंदगी के हर पड़ाव पर उन्हें पिता की मौजूदगी, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की कमी महसूस होती है.

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सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पापा, एक और जन्मदिन आपके बिना गुजर रहा है. मुझे हर दिन आपकी मौजूदगी, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद याद आता है. आप मेरी पहली ताकत और सबसे बड़े समर्थक थे. आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें आपका एक हिस्सा हमेशा मौजूद है. आपसे हमेशा प्यार रहेगा और आपकी कमी हमेशा महसूस होगी.'

भारतीय सेना का हिस्सा रहे रेना के पिता

सुरेश रैना के पिता त्रिलोकचंद रैना का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था. त्रिलोकचंद भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे और उन्हें बम बनाने में महारत हासिल थी. उनका पैतृक गांव रैनवारी जम्मू-कश्मीर में है. 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा के बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया था. इसके बाद परिवार उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में बस गया.

सुरेश रैना के पिता की मासिक आय करीब 10 हजार रुपये थी. आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनके लिए बेटे की क्रिकेट कोचिंग का खर्च उठाना मुश्किल था. हालांकि, 1998 में रैना को लखनऊ के गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला मिल गया, जिससे उनके क्रिकेट करियर को नई दिशा मिली.

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एक इंटरव्यू में सुरेश रैना ने बताया था कि उनके पिता शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद करते थे. वह इन परिवारों को आर्थिक सहयोग देने के साथ यह भी सुनिश्चित करते थे कि उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलें, जिनके वे हकदार हैं.

सुरेश रैना ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने भारत के लिए 18 टेस्ट मैचों में एक शतक की मदद से 768 रन बनाए. वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 226 मैचों में 5615 रन दर्ज हैं, जिसमें पांच शतक शामिल रहे. वहीं, 78 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उन्होंने 1604 रन बनाए.

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