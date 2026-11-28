रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए अगर आप लाइन में खड़े हों और टिकट खिड़की पर बैठा कर्मचारी मोबाइल चलाने में व्यस्त हो, तो जाहिर है आपको गुस्सा आएगा. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां एक यात्री ने टिकट खिड़की पर बैठे कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यात्री का आरोप है कि कर्मचारी यात्रियों को टिकट देने के बजाय मोबाइल चलाने में व्यस्त था. इतना ही नहीं, उसने टिकट देने के बदले यात्रियों से ज्यादा पैसे भी मांगे. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रेलवे कर्मचारी के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मामला रेलवे अधिकारियों तक भी पहुंच गया है. रेलवे सेवा ने शिकायत पर जवाब देते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए टैग किया है.

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मोबाइल चलाने में व्यस्त दिखा टिकट क्लर्क

यह मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन का है. नील हरिया नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने 27 नवंबर को इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह करीब 8:25 बजे की है. वीडियो में टिकट खिड़की पर बैठा कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में व्यस्त दिखाई देता है. वह फोन पर कुछ देख रहा है और मुस्कुराते हुए स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा है. इस दौरान यात्री उसका वीडियो बना रहा होता है, लेकिन कर्मचारी उसकी तरफ ध्यान देता हुआ नजर नहीं आता. यात्री नील हरिया का कहना है कि उस समय लोग टिकट लेने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन कर्मचारी अपना काम करने के बजाय मोबाइल चलाने में लगा हुआ था.

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🚨 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐀𝐈𝐍𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍𝐒𝐓 𝐑𝐀𝐈𝐋𝐖𝐀𝐘 𝐒𝐓𝐀𝐅𝐅 🚨 Today, around 8:25 AM, at 𝐁𝐡𝐢𝐰𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐑𝐚𝐢𝐥𝐰𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐞, 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐬𝐡𝐭𝐫𝐚, I witnessed extremely unacceptable behaviour at the ticket counter. The ticket vendor was busy using his mobile phone instead of attending to passengers. When passengers sought tickets, he allegedly demanded extra money and refused to issue tickets otherwise. Shockingly, other staff members were also present and allegedly busy partying inside the room near the ticket counter instead of performing their duties. 𝐈𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐰 𝐑𝐚𝐢𝐥𝐰𝐚𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜? The Station Master cannot escape accountability if such misconduct is happening under his supervision. I demand an 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐲, identification of all responsible staff, and strict disciplinary action. Such behaviour and alleged demands for illegal extra money must not be tolerated. Please take immediate corrective action and restore accountability at Bhiwandi Road Station. @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw @WesternRly @drmmumbaicr @gm_crly @NarendraModi @AmitShah #IndianRailways #RailwayComplaint #BhiwandiRoad #Bhiwandi #Maharashtra #PassengerRights #Corruption #Accountability #Railways — Neel Haria 🇮🇳 (@haria_neel) November 27, 2026

यात्री ने लगाया ज्यादा पैसे मांगने का आरोप

नील हरिया ने सिर्फ कर्मचारी के मोबाइल चलाने पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि उस पर गंभीर आरोप भी लगाए. उनका दावा है कि टिकट मांगने पर कर्मचारी यात्रियों से तय किराये से ज्यादा पैसे मांग रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक यात्री अतिरिक्त पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते थे, तब तक उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था.

नील ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि टिकट खिड़की के पास मौजूद दूसरे कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे थे. उनके मुताबिक, कुछ कर्मचारी पास के कमरे में पार्टी करने में व्यस्त थे. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर स्टेशन पर इस तरह की लापरवाही हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की भी बनती है. उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

रेलवे सेवा ने शिकायत पर दिया जवाब

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के बाद यह मामला रेलवे सेवा के ध्यान में आया. रेलवे सेवा के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए संबंधित रेलवे अधिकारियों को टैग किया. रेलवे सेवा ने लिखा कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए शिकायत को संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दिया गया है. इसके बाद मामले की जांच और जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होने या आरोपों की पुष्टि होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने भी जताई नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रेलवे कर्मचारियों के व्यवहार पर नाराजगी जताई. कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेना यात्रियों की बुनियादी जरूरत है और इसके लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि भिवंडी रोड स्टेशन पर कर्मचारियों के मनमाने व्यवहार की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं. लोगों ने रेलवे अधिकारियों से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है और यात्रियों की शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है.

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