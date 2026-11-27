केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इसके साथ ही, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस सत्र में परिसीमन बिल पेश किया जाएगा या नहीं लेकिन इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है. कुछ दल इसके समर्थन में बोल रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है तो कुछ दलों ने अपनी शर्तें रख दी हैं. ऐसे में सभी दल अपने-अपने हिसाब से समर्थन और विरोध का गणित लगा रहे हैं.

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आइए समझते हैं कि परिसीमन के मुद्दे पर किस पार्टी का क्या रुख है और संसद में इस बिल को लेकर नंबर गेम क्या बन रहा है.

परिसीमन बीजेपी की सबसे बड़ी भूल: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने परिसीमन को लेकर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'परिसीमन बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.' अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से यह तो साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करने वाली है.

DMK कर सकती है परिसीमन का समर्थन

DMK प्रमुख एम.के स्टालिन ने परिसीमन को लेकर बड़ा बयान दिया है. स्टालिन ने कहा कि DMK अपने रुख पर अडिग है. उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पर कायम हैं कि लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18% सीटों की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए.

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उनकी मांग है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को मिली लोकसभा सीटों की मौजूदा हिस्सेदारी अगले 25 साल तक भी स्थिर रखी जाए. उन्होंने कहा कि DMK इन दोनों मांगों पर अडिग है. पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

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DMK प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पार्टी ने पहले वाले परिसीमन बिल का विरोध किया था. लेकिन नए बिल को देखने के बाद ही वे इस बारे में कोई फैसला लेंगे. उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि सरकार ने नए बिल में क्या बदलाव किए हैं और क्या इससे राज्यों के हित प्रभावित होंगे. उनका कहना है कि अगर नए बिल में राज्यों की चिंताओं और उनके सुझावों को जगह दी गई होगी, तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है.

वहीं, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान उनकी DMK के कुछ सांसदों से बातचीत हुई थी. मनोज कुमार के मुताबिक, जब उन्होंने परिसीमन बिल पर पार्टी का रुख पूछा तो सांसदों ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ वे सरकार का समर्थन कर सकते हैं.

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क्या बोलीं सुप्रिया सुले

NCP(SP) महासचिव सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया है कि वे पहले इस बिल को देखेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगी. उन्होंने कहा कि सत्र का एजेंडा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है. उन्होंने कहा कि जब तक सत्र का एजेंडा स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर यह बिल देश हित में होगा तो वे इसका समर्थन करेंगी.

BRS ने रखी ये 24% हिस्सेदारी की शर्त

तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने विधेयक के समर्थन के लिए शर्तें रख दी हैं. BRS का कहना है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा में मौजूदा 24 फीसदी हिस्सेदारी सुरक्षित रखनी जानी चाहिए. BRS नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है. उसकी चिंता दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर है.

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उन्होंने मांग की है कि 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए और लोकसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों की मौजूदा 24 फीसदी हिस्सेदारी में जरा भी कमी न हो. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसकी गारंटी देती है तो BRS विधेयक का समर्थन करेगी.

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सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिले: AAP

आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है. पंजाब के मंत्री और AAP नेता अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर परिसीमन विधेयक का मसौदा सभी को बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है तो ठीक है. लेकिन अगर बीजेपी एक बार फिर सिर्फ अपने और अपने समर्थकों के हितों को प्राथमिकता देती है तो इसका विरोध किया जाएगा. अरोड़ा ने कहा कि जब तक विधेयक का मसौदा सामने नहीं आता, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

यह संविधान पर हमला है: कांग्रेस

संसद सत्र के ऐलान के बाद से ही विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. हालांकि, कुछ पार्टियों के सुर थोड़े बदले भी हैं लेकिन कांग्रेस खुलकर इसका विरोध करती नजर आ रही है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर सरकार को घेरते हुए इसे 'संविधान पर हमले की तैयारी' करार दिया है. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले अप्रैल 2026 में भी सरकार इस बिल को लाई थी, लेकिन जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण यह गिर गया था.

विपक्ष की मांग है कि महिला आरक्षण को परिसीमन की शर्त से अलग रखकर मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में ही तुरंत लागू किया जाए.

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क्या है सरकार का 'नंबर गेम' और रणनीति

सरकार ने अप्रैल में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश की थी लेकिन दो-तिहाई का नंबर नहीं होने के चलते पारित नहीं करा सकी, लेकिन इस बार सरकार पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है.

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लोकसभा का गणित: वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 361 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन तीन संसदीय सीटें खाली हैं. लोकसभा में 540 सांसद हैं, जिसके लिहाज से दो-तिहाई के लिए 360 का नंबर चाहिए.

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास फिलहाल 319 सांसद हैं. इसमें बीजेपी (241, साल 2026 में नगांव लोकसभा सीट जीतने के बाद), एनसीपीआई (20), टीडीपी (16), शिवसेना (13), जेडीयू (12), एलजेपी-रामविलास (5), आरएलडी (2), जनसेना पार्टी (2) और जेडीएस (2) शामिल हैं.

इस तरह लोकसभा में दो-तिहाई में 41 सांसद कम हैं. राज्यसभा में एनडीए के साथ 151 सांसद हैं. राज्यसभा में कुल 243 सांसद वोट करेंगे. इस हिसाब से राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई के 162 के आंकड़े से NDA अभी 11 वोट पीछे हैं.

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