जेएसडब्लू मोटर्स 3 दिसंबर को आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली है. कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होने वाला है, जिसका नाम कॉम्बैट (JSW Combat) होगा. कंपनी ने इस कार की लॉन्च से पहले ही इसके लिमिटेड एडिशन का ऐलान कर दिया है.

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कॉम्बैट एसयूवी के इस लिमिटेड एडिशन की सिर्फ 500 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी. ये स्पेशल मॉडल्स खास तौर पर तैयार की गई डिटेलिंग, पर्सनलाइज्ड केबिन ब्रांडिंग और एक्सक्लूसिव ओनरशिप फायदों के साथ आएंगे. कंपनी ने इसे पायनियर 500 (Pioneers 500) नाम दिया है.

इस प्रोग्राम के ऐप्लिकेशन 28 नवंबर सुबह 11 बजे से शुरू होंगे. वहीं इस कार की डिलीवरी अगले साल जनवरी में शुरू होगी. जेएसडब्लू कॉम्बैट ग्लोबल मार्केट में आने वाली चेरी जेटूर टी2 का रिब्रांडेड वर्जन है, जो 3 दिसंबर को डेब्यू करेगी.

क्या होगा कॉम्बैट पायनियर 500 में खास?

जेएसडब्लू मोटर्स ने बताया है कि कॉम्बैट पायनियर 500 पर एक एडिशन-स्पेसिफिक बैज मिलेगा. इसके साथ कार पर कस्टमर के नाम वाला एक्सक्लूसिव बैज मिलेगा, जिन पर यूनिक सीरियल नंबर होगा. कंपनी इसे स्पेशल डिजाइन बता रही है.

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इन कॉस्मेटिक बदलाव के अलावा कॉम्बैट पायनियर 500 खरीदने वाले कंज्यूमर्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे. इस कार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस 28 नवंबर से शुरू होगा. 1 लाख रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भरके आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं.

कार में क्या-क्या मिलेगा?

कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस कार के फीचर्स की जानकारी नहीं दी है. ग्लोबल मार्केट में आने वाली जेटूर टी2 की लंबाई 4.7 मीटर है. इसकी चौड़ाई लगभग 2 मीटर है. यानी ये कार साइज में टाटा सफारी से बड़ी होगी, लेकिन इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह होगी.

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ये कार प्लग-इन हाइब्रिड अवतार में आ सकती है. इसमें 1.5 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh के बैटरी पैक के साथ आ सकता है. इसके साथ 3 स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन मिलेगा. एसयूवी 360 एचपी की पावर और 610 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी.

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