आजकल एंटरटेनमेंट के लिए फोन, इंस्टाग्राम और OTT प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है. लेकिन मिलेनियल्स का बचपन थोड़ा अलग था. उसवक्त न हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन था और न ही एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ता था. दोस्तों के साथ बाहर खेलना, टीवी पर पसंदीदा कार्टून का इंतजार करना और छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना ही दिन का सबसे मजेदार हिस्सा होता था. क्या जेन जी ने बी अपने बचपन में मिलनेनियल्स के बचपन वाले इन कामों को कर मस्ती की है?

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1. कंचे खेलना

छोटे-छोटे कंचों से घंटों खेलना मिलेनियल्स के बचपन की खास यादों में शामिल है. दोस्तों के साथ कंचे खेलना आज भी एक मजेदार अनुभव हो सकता है.

2. गिल्ली-डंडा खेलना

मोबाइल गेम्स से पहले गिल्ली-डंडा जैसे खेल बच्चों के बीच काफी पॉपुलर थे. इसमें खेलने के साथ-साथ निशाना लगाने का भी मजा आता था.

3. साइकिल चलाकर घूमना

बिना किसी खास मंजिल के दोस्तों के साथ साइकिल लेकर निकल जाना भी बचपन की खूबसूरत यादों में से एक था.

4. लेटर्स लिखना

मैसेज और चैटिंग से पहले लोग अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखा करते थे. जेन जी भी किसी खास दोस्त के लिए हाथ से लिखा एक खत आजमा सकती है.

5. कैसेट पर गाने सुनना

एक वक्त था जब फेवरेट गाने सुनने के लिए ऑडियो कैसेट का इस्तेमाल होता था. जेन जी भी पुराने गानों की एक खास प्लेलिस्ट बनाकर उस दौर को महसूस कर सकती है.

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6. टीवी पर कार्टून का इंतजार करना

टॉम एंड जेरी, डोरेमोन और शिनचैन जैसे कार्टून के लिए टीवी के सामने बैठना अपने आप में एक अलग खुशी थी.

7. घर के बाहर खेलना

छुपन-छुपाई, पकड़म-पकड़ाई और स्टापू जैसे खेलों में दोस्तों के साथ वक्त बिताना मिलेनियल्स के बचपन का अहम हिस्सा था.

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8. कॉमिक्स पढ़ना

चाचा चौधरी, पिंकी और नागराज जैसी कॉमिक्स पढ़ने का अपना अलग मजा था. Gen Z भी इन कहानियों के जरिए पुराने दौर की दुनिया देख सकती है.

9. फोटो एल्बम बनाना

डिजिटल फोटो और फोटो डंप से पहले लोग अपनी फोटोज़ प्रिंट करवाकर एल्बम में सजाते थे. जेन जी भी अपनी पसंदीदा तस्वीरों का एक छोटा एल्बम बना सकती है.

10. बारिश में कागज की नाव चलाना

बारिश के पानी में कागज की नाव चलाना बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक है. इसके लिए किसी महंगे खिलौने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

बचपन की खूबसूरती महंगे गैजेट्स या बड़े एंटरटेनमेंट के चीजों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी खुशियों में छिपी होती है. जेन जी के पास आज एंटरटेनमेंट के कई मॉडर्न ऑप्शन्स हैं, लेकिन मिलेनियल्स के बचपन की इन चीजों को आजमाकर वह भी बिना स्क्रीन के कुछ यादगार पल बिता सकती है.

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