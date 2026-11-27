संसद के विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किए जाने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक दलों ने अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है. तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने विधेयक के समर्थन के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा में मौजूदा 24 फीसदी हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की शर्त रखी है. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि अगर परिसीमन का मसौदा सभी को बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी.

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BRS नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है. उसकी चिंता दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर है. उन्होंने मांग की कि 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए और लोकसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों की मौजूदा 24 फीसदी हिस्सेदारी में जरा भी कमी न हो. अगर सरकार इसकी गारंटी देती है तो BRS विधेयक का समर्थन करेगी.

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'सिर्फ आबादी नहीं हो आधार'

श्रीधर रेड्डी ने कहा कि परिसीमन के लिए सिर्फ आबादी को एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. दक्षिण भारतीय राज्यों ने देश की आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान दिया है और जनसंख्या नियंत्रण में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. उनकी इन उपलब्धियों की सजा राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाकर नहीं दी जानी चाहिए.

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BRS नेता ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. तेलंगाना समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों की रक्षा होनी चाहिए. तेलंगाना के भीतर भी सीटों का बंटवारा संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि हर नागरिक को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके.

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AAP ने मसौदा आने तक टिप्पणी से किया इनकार

वहीं, पंजाब के मंत्री और AAP नेता अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर परिसीमन विधेयक का मसौदा सभी को बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है तो यह ठीक है. लेकिन अगर बीजेपी एक बार फिर सिर्फ अपने और अपने समर्थकों के हितों को प्राथमिकता देती है तो इसका विरोध किया जाएगा. अरोड़ा ने कहा कि जब तक विधेयक का मसौदा सामने नहीं आता, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.

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