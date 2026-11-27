Priya Saroj Simple Look: समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज जल्द ही इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह की दुल्हन बनने वाली हैं, दोनों की शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. अगले महीने 4 तारीफ को दोनों लखनऊ में धूमधाम से शादी करने वाले हैं और उनकी शादी में क्रिकेट और सियासत दोनों ही क्षेत्रों के दिग्गज शामिल होंगे. ऐसे में अपनी शादी से चंद दिनों पहले सांसद प्रिया एक शादी में शरीक हुईं, जहां से उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक बार फिर उनकी सादगी ने सभी का दिल जीत लिया है.

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रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया अपनी शादी के कुछ दिनों पहले अपने किसी रिश्तेदार की नहीं बल्कि विधानसभा मड़ियाहूं के अध्यक्ष रामू मौर्य के बेटी की शादी में पहुंची, जहां उन्होंने दुल्हन को शादी शुभकामनाएं और गिफ्ट भी दिया. गांव की इस सादगी भरी शादी में वो खुद भी बहुत सिंपल लिबाज में पहुंची और उनकी यही सादगी लोगों को हर बार पसंद भी आती है.

सांसद प्रिया सरोज ने इंस्टाग्राम पर इस शादी समारोह की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'विधानसभा मड़ियाहूं के अध्यक्ष रामू मौर्य जी की सुपुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर सुखद एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया.' फोटो में प्रिया एक बैग दे रही हैं और उनके साइड में दु्ल्हन और उसके माता-पिता खड़े दिख रहे हैं.

चिकनकारी सूट में मंगेतर प्रिया लगीं सुंदर

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इस शादी में प्रिया व्हाइट कलर का सूट पहनकर पहुंची थी, जिसमें चिकनकारी कढ़ाई हो रखी है. व्हाइट कलर के सूट के साथ मैचिंग लेगिंग्स और गोल्डन-येलो शेड का दुपट्टा स्टाइल किया है. पैरों में काले रंग के फ्लेट्स और कलाई में वॉच पहनी है. बालों को उन्होंने ओपन रखा है और साथ ही नेचुरल और हल्का मेकअप किया है. गांव की शादी के लिए प्रिया का यह सादगी भरा अंदाज लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

रमाडा होटल में शादी रचाएंगे रिंकू-प्रिया

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज के लखनऊ के रमाडा होटल में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और इस शादी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्यौता दिया है.रिंकू-प्रिया ने 8 जून 2025 को सगाई की थी और अब एक साल बाद दोनों शादी करने जा रहे हैं. पीएम मोदी और सीएम योगी को रिंकू सिंह का परिवार खुद शादी का कार्ड देने पहुंचे थे और प्रिया भी अपने परिवार के साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव को न्यौता दिया.

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