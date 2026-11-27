समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'परिसीमन बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.' असल में मोदी सरकार एक बार फिर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है.

और पढ़ें

करीब सात महीने पहले अप्रैल 2026 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण गिर गया था. अब सात महीने में राजनीतिक समीकरण भी काफी बदल चुके हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस बार वह विपक्ष के कुछ दलों को साथ लाकर संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा आसानी से पा सकती है.

‘परिसीमन’ भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2026

वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अप्रैल में भी विरोध जताया था. उन्होंने मोदी सरकार पर भड़कते हुए आरोप लगाया था कि ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है. उन्होंने कहा था कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं लेकिन परिसीमन को लेकर जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे उन्हें आपत्ति है और ये सरकार की कोई गुप्त योजना है.

Advertisement

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर क्या लगाए थे आरोप

सपा नेता अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल पर बीजेपी और सरकार की नीयत पर आरोप लगाए थे. उन्होंने तब सदन में कहा था- सपा महिला आरक्षण के पक्ष हैं. डॉ. लोहिया हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में रहे. हम भी उसी राह पर हैं. ये आरक्षण हमारे आह्वान को और मजबूत कर रहा है. अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है. जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे? पिछले कई साल से ये लोग सरकार में हैं, लेकिन हम दुनिया के आंकड़े देखें तो हम जेंडर इक्वालिटी में कहां खड़े हैं. इनकी खुद की सरकार को देखें तो इनकी 21 जगह सरकार है, लेकिन कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं.

यह भी पढ़िएः 7 महीने में बदले 7 समीकरण... मोदी सरकार परिसीमन पर खेलने जा रही 'दूसरा दांव'



केंद्र की मोदी सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में तीन विधेयक लेकर आई थी. इनमें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल थे. सरकार का मकसद लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 तक करने, परिसीमन का रास्ता खोलने और 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था करना था.

---- समाप्त ----