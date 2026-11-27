Delimitation Bill Latest News: केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. इस सत्र में परिसीमन बिल लाया जाएगा. शुक्रवार को विशेष सत्र को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने परिसीमन बिल के प्रस्ताव को पास कर दिया है. कैबिनेट ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक में बदलाव को मंदूरी दे दे है.

राजनीतिक दलों के बीच फिलहाल परिसीमन बिल को लेकर फिलहाल समर्थन और विरोध की स्थिति स्पष्ट नहीं है. समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है जबकि DMK और BRS ने कुछ शर्तों के साथ समर्थन का संकेत दिया है. कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला बताया है.

रकार ने अप्रैल में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश की थी लेकिन दो-तिहाई का नंबर नहीं होने के चलते पारित नहीं करा सकी, लेकिन इस बार सरकार पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है.

सात महीने में राजनीतिक समीकरण भी काफी बदल चुके हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस बार वह विपक्ष के कुछ दलों को साथ लाकर संसद में जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा आसानी से पा सकती है.