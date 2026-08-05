कांग्रेस के सवाल, विपक्ष का हंगामा! संसद परिसर में हुई "गृह मंत्री जवाब दो" की नारेबाजी

संसद में विपक्ष का गतिरोध जारी है. विपक्ष जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है. विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर सदन में जवाब दें. बुधवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री का जवाब और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया.
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत दूसरे विपक्षी सांसद 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई', अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च कर रहे हैं.
विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएं और जवाब दें कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी? साथ ही, विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठा रहा है. विपक्ष ने अपने मार्च में एक प्रतीकात्मक दान पेटी भी रखी है.
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी सदन में आकर बयान दें.
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए. अगर चर्चा होती है, तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं. चर्चा से ही कोई समाधान निकल सकता है."
खड़गे का कहना है कि अगर गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे तो इसे सदन का अनादर माना जाएगा. खड़गे का दावा है कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है.