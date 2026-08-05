Labh Drishti Rajyog 2026: बुध-शुक्र बनाएंगे दुर्लभ युति! 13 अगस्त से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Labh Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र ग्रह धन, सुख-समृद्धि, आकर्षण और प्रेम के कारक हैं. जब भी इन दोनों शुभ ग्रहों के बीच कोई अनुकूल स्थिति बनती है, तो जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है.

और पढ़ें

13 अगस्त 2026 को बुध और शुक्र एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण (Angle) पर स्थित होने जा रहे हैं. वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के इस विशेष कोण को बुध-शुक्र की लाभ दृष्टि कहा गया है. यह दृष्टि बेहद शुभ मानी जाती है, जो धन लाभ, करियर में ग्रोथ, व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में मिठास लेकर आती है. आइए जानते हैं कि 13 अगस्त से किन 4 राशियों के लिए किस्मत के ताले खुलने वाले हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका बुध के साथ लाभ दृष्टि संबंध आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है. ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे. पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है. घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र के साथ इस शुभ दृष्टि से आपके लिए लाभ के कई योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और रचनात्मकता (Creativity) की तारीफ होगी. बिजनेस में नई साझेदारी या डील्स फाइनल हो सकती हैं. पार्टनर के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत और रोमांटिक होंगे. सिंगल जातकों को नया साथी मिल सकता है. अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है. बुध-शुक्र का यह योग आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर मिल सकता है. शेयर बाजार या किसी पुरानी योजना से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और मिठास देखने को मिलेगी.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की यह स्थिति भाग्य और लाभ के दरवाजे खोलेगी. कारोबार में फंसा हुआ पैसा निकल सकता है और आय के नए साधन बनेंगे. दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. लव पार्टनर के साथ यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है. आपकी मीठी वाणी और व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

Advertisement

इस शुभ योग का पूरा फल पाने के उपाय

- बुधवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा करें.

- ऊं शुं शुक्राय नमः और ऊं बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें.

- किसी जरूरतमंद को फल या मिठाई का दान करें.

---- समाप्त ----