scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Labh Drishti Rajyog 2026: बुध-शुक्र बनाएंगे दुर्लभ युति! 13 अगस्त से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Labh Drishti Rajyog 2026: क्या आप जानते हैं कि 13 अगस्त से बुध और शुक्र की खास केमिस्ट्री 4 राशियों के भाग्य में बड़ा उछाल लाने वाली है? आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
लाभ दृष्टि राजयोग 2026 (Photo: ITG)
लाभ दृष्टि राजयोग 2026 (Photo: ITG)

Labh Drishti Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र ग्रह धन, सुख-समृद्धि, आकर्षण और प्रेम के कारक हैं. जब भी इन दोनों शुभ ग्रहों के बीच कोई अनुकूल स्थिति बनती है, तो जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है.

13 अगस्त 2026 को बुध और शुक्र एक-दूसरे से 60 डिग्री के कोण (Angle) पर स्थित होने जा रहे हैं. वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के इस विशेष कोण को बुध-शुक्र की लाभ दृष्टि कहा गया है. यह दृष्टि बेहद शुभ मानी जाती है, जो धन लाभ, करियर में ग्रोथ, व्यापार में सफलता और प्रेम संबंधों में मिठास लेकर आती है. आइए जानते हैं कि 13 अगस्त से किन 4 राशियों के लिए किस्मत के ताले खुलने वाले हैं.

वृषभ राशि (Taurus)
आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिनका बुध के साथ लाभ दृष्टि संबंध आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है. ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे. पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है. घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
अपने कुंडली में शापों का सावन में कैसे करें नाश? देखें भाग्य चक्र
jupiter pushya nakshatra
पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर, चमकेगी इन राशियों की किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
धनु राशि वाले व्यापार में तेजी आएगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कर्क राशि वाले जरूरी बातें खुलकर कह पाएंगे, जानें अपनी राशि का हाल
Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)
बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र के साथ इस शुभ दृष्टि से आपके लिए लाभ के कई योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और रचनात्मकता (Creativity) की तारीफ होगी. बिजनेस में नई साझेदारी या डील्स फाइनल हो सकती हैं. पार्टनर के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत और रोमांटिक होंगे. सिंगल जातकों को नया साथी मिल सकता है. अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है. बुध-शुक्र का यह योग आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर मिल सकता है. शेयर बाजार या किसी पुरानी योजना से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और मिठास देखने को मिलेगी.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की यह स्थिति भाग्य और लाभ के दरवाजे खोलेगी. कारोबार में फंसा हुआ पैसा निकल सकता है और आय के नए साधन बनेंगे. दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. लव पार्टनर के साथ यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है. आपकी मीठी वाणी और व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

Advertisement

इस शुभ योग का पूरा फल पाने के उपाय

- बुधवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा करें.
- ऊं शुं शुक्राय नमः और ऊं बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें.
- किसी जरूरतमंद को फल या मिठाई का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Dhokla in Pressure Cooker: बिना सांचे और स्टीमर, कुकर में सिर्फ 10 मिनट में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला, हर कोई पूछेगा ट्रिक |
    रोते हुए सुना 'खाटू श्याम' का भजन, 2 दिन में पलटी सिंगर की किस्मत, हुई इमोशनल |
    Labh Drishti Rajyog 2026: बुध-शुक्र बनाएंगे दुर्लभ 60 डिग्री कोण! 13 अगस्त से इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा |
    किसानों को बड़ी राहत... MP सरकार लाई 'कवच योजना', दोबारा ले सकेंगे बैंक लोन |
    अनुच्छेद 370 हटाने के आज सात साल पूरे, जम्मू-कश्मीर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी |
    ' हमारी वैल्यू क्या कीड़े-मकौड़े जैसी भी नहीं...', झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का दर्द |
    नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 निजी स्कूलों को झटका, लगा एक-एक लाख का जुर्माना, तय सीमा से ज्यादा बढ़ाई फीस |
    Brock Lesnar Retirement: 10 बार के WWE चैम्प‍ियन ब्रॉक लेसनर ने लिया संन्यास, कभी खेतों में करते थे काम |
    'भीड़ शांत थी, फिर हुई फायरिंग'... कलाकार ने सुनाई जंतर-मंतर की आपबीती |
    52 साल के राम कपूर ने बार-बार किया Kiss, श्रेया कालरा हुईं अनकंफर्टेबल? आकांक्षा चौधरी बोलीं- उनकी नीयत...
    Advertisement