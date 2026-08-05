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Dhokla in Pressure Cooker: ना सांचा, ना स्टीमर! कुकर में सिर्फ 10 मिनट में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला, हर कोई पूछेगा ट्रिक

Dhokla in Pressure Cooker: अगर आपको भी ढोकला खाना पसंद है तो यहां हम आपको इसे बिना स्टीमर या सांचे के प्रेशर कुकर में बनाने का तरीका बता रहे हैं. ये रेसिपी आसान है और इसमें एक दम परफेक्ट ढोकले बनकर तैयार होते हैं.

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कुकर में ऐसे बनाएं ढोकला (Photo: ITG)
कुकर में ऐसे बनाएं ढोकला (Photo: ITG)

Dhokla in Pressure Cooker: ढोकला एक ऐसा लोकप्रिय गुजराती नाश्ता है जिसे बच्चे हों या बड़े, हर कोई चाव से खाना पसंद करता है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद और स्पंजी टेक्सचर किसी का भी दिल जीत सकता है. अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि घर पर ढोकला बाजार जैसा सॉफ्ट और जालीदार नहीं बनता लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुकर में इसे बनाने की एक ऐसी शानदार और आसान विधि जिससे आपका ढोकला मात्र 10 मिनट में एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा.

रेसिपी
आवश्यक सामग्री
बेसन - 2 कप

सूजी - 2 चम्मच (बेहतर जाली के लिए)

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चीनी - 2 बड़े चम्मच

नींबू का रस - 2 चम्मच

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट - 1 चम्मच

हल्दी पाउडर - आधा छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

ईनो - 1 पैकेट

पानी - आवश्यकतानुसार (घोल तैयार करने के लिए)

तेल - 2 चम्मच (घोल में डालने के लिए और बर्तन चिकना करने के लिए)

तड़के के लिए सामग्री
राई (सरसों के दाने) - 1 छोटा चम्मच

करी पत्ता - 10-12

हरी मिर्च - 3-4 (लंबी कटी हुई)

चीनी - 1 चम्मच

पानी - आधा कप

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

बनाने की विधि
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन और सूजी को छान लें. अब इसमें चीनी, नींबू का रस, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी और नमक मिलाएं.

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इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक चिकना और मध्यम गाढ़ा घोल तैयार कर लें. ध्यान रहे कि घोल में कोई गांठ न रहे. अब इसमें 2 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह फेंट लें.

कुकर में 2 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दें. कुकर की सीटी और रबर को हटा दें. कुकर के अंदर एक स्टैंड या छोटी प्लेट रखें.

अब ढोकला टिन या केक मोल्ड को तेल से अच्छी तरह चिकना कर लें. ढोकला के घोल में ईनो का पैकेट डालें और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर तुरंत हल्के हाथ से एक ही दिशा में मिलाएं.

ईनो मिलाने के तुरंत बाद घोल को चिकना किए हुए मोल्ड में डालें और इसे कुकर में रख दें. कुकर का ढक्कन बंद कर दें और मीडियम आंच पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकने दें.

एक पैन में तेल गरम करें. उसमें राई, करी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च डालें. इसके बाद आधा कप पानी, चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर एक उबाल आने दें.

10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और टूथपिक डालकर चेक करें कि ढोकला पक गया है या नहीं. ढोकला ठंडा होने पर इसे अपने मनपसंद आकार में काट लें. तैयार तड़के को ढोकले के ऊपर समान रूप से फैलाएं और ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें.

---- समाप्त ----
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