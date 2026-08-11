इंस्टाग्राम पर प्यार, लव मैरिज, फिर पैसों की डिमांड: इटावा में महिला सिपाही ने किया सुसाइड, दो मासूम बेटियां हुईं अनाथ

Uttar Pradesh News: इटावा के सैफई थाने में तैनात 2019 बैच की महिला आरक्षी प्रियंका ने दहेज उत्पीड़न और लगातार प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. सहारनपुर की रहने वाली प्रियंका पुलिस लाइन में अपने परिवार के साथ रह रही थी. जहर खाने के बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में पीजीआई सैफई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इंस्टाग्राम पर हुए प्यार के बाद तीन साल पहले प्रेम विवाह करने वाली प्रियंका को लोन और रुपयों की मांग को लेकर उसका पति डराता-धमकाता था. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

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इंस्टाग्राम पर प्यार, फिर शुरू हुआ प्रताड़ना का दौर

मृतक महिला सिपाही के भाई सौरभ के अनुसार, प्रियंका की पहचान सहारनपुर के रहने वाले रजत से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. दोनों ने तीन साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही विवाद शुरू हो गए. आरोपी पति ने प्रियंका को डरा-धमकाकर रखा और उसके सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दिए. पहले 5 लाख रुपये का लोन दिलवाया गया और बाद में फिर से 5 से 7 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. इस उत्पीड़न से तंग आकर प्रियंका 8 महीने तक अपने मायके में भी रही थी.

दो मासूम बच्चियां अनाथ, आरोपी पति गिरफ्तार

प्रियंका की मौत के बाद उसकी दो छोटी बेटियां अनाथ हो गई हैं. इटावा पुलिस लाइन में एक महीने के भीतर किसी महिला सिपाही की मौत का यह दूसरा मामला है. प्रियंका के पिता नाथीराम की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज किया गया है.

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सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा विषैले पदार्थ का सेवन करने और मौत होने के संबंध में मामला पंजीकृत कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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