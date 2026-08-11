'वो देश को कितना बड़ा धोखा दे रहे...', कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर जमकर निकाली भड़ास

संसद के मॉनसून सत्र का आज 17वां दिन है. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए के सांसद संसद परिसर में मार्च निकाल रहे हैं और राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. इस दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया.

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उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से इनकार कर दिया है. पहले उन्होंने कॉकरोच प्रोटेस्ट को लेकर कहा था कि उन्हें संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करनी है. लेकिन जब सरकार इसके लिए तैयार हुई तो वो पीछे हट गए. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो (राहुल गांधी) देश को कितना धोखा दे रहे हैं. उन्होंने एक दिन भी संसद चलने नहीं दी है.

इस दौरान बीजेपी सांसद 'झारखंड में हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो' के नारे लगाती नजर आई. बता दें कि संसद में मंगलवार को एनडीए और कांग्रेस के सांसद लगातार एक-दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एनडीए के सांसद 'राहुल गांधी माफी मांगों' के नारे लगा रहे हैं. उन पर संसद में छात्रों के मुद्दे पर होने वाली बातचीत से भागने का आरोप लगाया जा रहा है.

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इस बीच बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह झारखंड क्यों नहीं गईं. वे झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप क्यों हैं. वहीं, कांग्रेस के सांसद 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के विरोध में नारेबाजी कर रही है.

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