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Khaman Dhokla Recipe: 2 कप बेसन से नाश्ते में फटाफट बनाएं स्पंजी खमन ढोकला, घर पर आएगा बाजार से स्वाद, नोट करें आसान रेसिपी

गुजरात का फेमस खमन ढोकला नाश्ते के लिए एकदम बेस्ट डिश है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है. ढोकला अगर आपने घर पर सॉफ्ट नहीं बनता है तो इस सिंपल रेसिपी को फॉलो करते आप आसानी से एक बार में ही परफेक्ट ढोकला बना लेंगे.

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ढोकला बैटर ज्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए. (PHOTO:AI)
ढोकला बैटर ज्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए. (PHOTO:AI)

Khaman Dhokla Recipe: गुजरात का फेमस खमन ढोकला आज देशभर में फेमस है और स्नैक्स में दिल्ली-मुंबई में भी लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं. अगर आपके घरवाले भी हमेशा एक जैसा ढोकला खाकर बोर गए हैं तो आप घर पर आसानी से बनाकर खमन ढोकला सबको खिला सकते हैं. इसका खट्टा-मीठा स्वाद और टेक्सचर बच्चों को बहुत पसंद आता है और लोग इसे बड़े मन से खाते हैं.

आइए आपको एकदम बाजार जैसा स्ंपजी और रसभरा खमन ढोकला बनाने की विधि बताते हैं, जिसे फॉलो करते आप घर पर ही इसे आसानी से बना पाएंगे.  इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह बहुत ही हल्का और हेल्दी स्नैक है. इसे आप सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या बच्चों के टिफिन के लिए भी तैयार कर सकते हैं. 

खमन ढोकला बनाने के लिए सामग्री

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घोल के लिए: 

  • 2 कप बेसन
  • 2 बड़े चम्मच सूजी 
  • 1 बड़ा चम्मच चीनी
  • 1 छोटा चम्मच नमक
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
  • 1 बड़ा चम्मच दही
  • 1 से 1¼ कप पानी
  • 1½ छोटा चम्मच ईनो फ्रूट सॉल्ट

तड़के के लिए:

  • 2 बड़े चम्मच तेल
  • 1 छोटा चम्मच राई
  • 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई
  • 8-10 करी पत्ते
  • 2 बड़े चम्मच चीनी
  • ½ कप पानी
  • 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
  • गार्निश के लिए
  • बारीक कटा हरा धनिया
  • कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 

बनाने का आसान तरीका

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बैटर तैयार करें: सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, सूजी, नमक, हल्दी और चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दही, नींबू का रस और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बिना गुठलियों वाला चिकना घोल तैयार करें. घोल को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दें. 

पानी गर्म करें: अब स्टीमर या बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दें. जिस थाली या टिन में ढोकला बनाना है, उसे हल्के तेल से ग्रीस कर लें. 

बैटर में ईनो मिलाएं: स्टीम करने से ठीक पहले घोल में ईनो डालें और ऊपर से एक चम्मच पानी डालकर हल्के हाथों से एक दिशा में मिलाएं. जैसे ही घोल फूलने लगे, उसे तुरंत ग्रीस की हुई थाली में डाल दें. 

ढोकला स्टीम करें: थाली को स्टीमर में रखकर मिडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं. टूथपिक डालकर जांच लें. अगर टूथपिक साफ बाहर निकल आए तो ढोकला तैयार है. इसे थोड़ा ठंडा होने दें और अपनी पसंद की शेप में काट लें.

तड़का लगाने का तरीका

एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें राई डालें. राई चटकने लगे तो हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर कुछ सेकंड भून लें. अब पानी, चीनी और नींबू का रस डालकर एक उबाल आने दें. तैयार तड़के को धीरे-धीरे कटे हुए ढोकले के ऊपर डाल दें ताकि ढोकला रस अच्छी तरह सोख ले. आखिर में ऊपर से हरा धनिया और कद्दूकस किया नारियल डालकर गार्निश करें.

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स्वाद बढ़ाने के आसान टिप्स

  1. ईनो डालने के बाद घोल को ज्यादा देर न रखें, तुरंत स्टीम करें. 
  2. ढोकले को हमेशा मध्यम आंच पर पकाएं, इससे वह मुलायम बनता है. 
  3. तड़के का पानी थोड़ा ज्यादा रखें, इससे ढोकला रसभरा और बाजार जैसा बनता है. 
  4. हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ परोसने पर इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. 
---- समाप्त ----
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