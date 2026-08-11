Khaman Dhokla Recipe: 2 कप बेसन से नाश्ते में फटाफट बनाएं स्पंजी खमन ढोकला, घर पर आएगा बाजार से स्वाद, नोट करें आसान रेसिपी

Khaman Dhokla Recipe: गुजरात का फेमस खमन ढोकला आज देशभर में फेमस है और स्नैक्स में दिल्ली-मुंबई में भी लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं. अगर आपके घरवाले भी हमेशा एक जैसा ढोकला खाकर बोर गए हैं तो आप घर पर आसानी से बनाकर खमन ढोकला सबको खिला सकते हैं. इसका खट्टा-मीठा स्वाद और टेक्सचर बच्चों को बहुत पसंद आता है और लोग इसे बड़े मन से खाते हैं.
आइए आपको एकदम बाजार जैसा स्ंपजी और रसभरा खमन ढोकला बनाने की विधि बताते हैं, जिसे फॉलो करते आप घर पर ही इसे आसानी से बना पाएंगे. इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह बहुत ही हल्का और हेल्दी स्नैक है. इसे आप सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या बच्चों के टिफिन के लिए भी तैयार कर सकते हैं.
खमन ढोकला बनाने के लिए सामग्री
घोल के लिए:
तड़के के लिए:
बनाने का आसान तरीका
बैटर तैयार करें: सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, सूजी, नमक, हल्दी और चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दही, नींबू का रस और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बिना गुठलियों वाला चिकना घोल तैयार करें. घोल को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दें.
पानी गर्म करें: अब स्टीमर या बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दें. जिस थाली या टिन में ढोकला बनाना है, उसे हल्के तेल से ग्रीस कर लें.
बैटर में ईनो मिलाएं: स्टीम करने से ठीक पहले घोल में ईनो डालें और ऊपर से एक चम्मच पानी डालकर हल्के हाथों से एक दिशा में मिलाएं. जैसे ही घोल फूलने लगे, उसे तुरंत ग्रीस की हुई थाली में डाल दें.
ढोकला स्टीम करें: थाली को स्टीमर में रखकर मिडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं. टूथपिक डालकर जांच लें. अगर टूथपिक साफ बाहर निकल आए तो ढोकला तैयार है. इसे थोड़ा ठंडा होने दें और अपनी पसंद की शेप में काट लें.
तड़का लगाने का तरीका
एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें राई डालें. राई चटकने लगे तो हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर कुछ सेकंड भून लें. अब पानी, चीनी और नींबू का रस डालकर एक उबाल आने दें. तैयार तड़के को धीरे-धीरे कटे हुए ढोकले के ऊपर डाल दें ताकि ढोकला रस अच्छी तरह सोख ले. आखिर में ऊपर से हरा धनिया और कद्दूकस किया नारियल डालकर गार्निश करें.
स्वाद बढ़ाने के आसान टिप्स