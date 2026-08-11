शादी के डेढ़ महीने बाद हनीमून पर एक्ट्रेस, बर्फीली वादियों में रोमांटिक हुआ पति, गोद में लेकर झूमा, Video

मशहूर टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी इस समय लाइफ के हैप्पी फेज में हैं. पलक ने जून 2026 में बॉयफ्रेंड रोहन खन्ना संग शादी करके घर बसाया है. शादी के करीब डेढ़ महीने बाद पलक अब पति संग स्विट्जरलैंड में हनीमून एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हनीमून से वीडियो-फोटोज फैंस संग भी शेयर किए हैं. कपल स्विट्जरलैंड की हसीन और बर्फीली वादियों में एक दूसरे संग रोमांटिक होता नजर आ रहा है.

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पति संग पलक का रोमांस

रोहन अपनी स्वीटहार्ट पलक को गोद में उठाकर झूमते दिखे. रोहन और पलक एक दूजे की बांहों में नजर आ रहे हैं. दोनों का प्यार और सिजलिंग केमिस्ट्री किसी की भी धड़कनें तेज कर सकती है. दोनों एक दूजे के प्यार में पूरी तरह के डूबे हुए देखे जा सकते हैं.

पलक ने इंस्टा स्टोरी पर भी हनीमून से अपने कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं. खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों के बीच पलक सुकून के पल बिताती नजर आईं. उनके चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी को जगजाहिर कर रही है. पलक को इतना खुश और एक्साइटेड देखकर फैंस भी खुशी से गदगद हो गए हैं. फैंस उन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं.

फैंस हुए इंप्रेस

पलक के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उनपर प्यार लुटा रहे हैं. कोई उन्हें पावर कपल बता रहा है, तो कोई उन्हें क्यूट बोल रहा है. कई लोग उन्हें किंग और क्वीन बता रहे हैं. पलक और रोहन के प्यार और खूबसूरत बॉन्ड ने हर किसी का दिल जीत लिया है.

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बता दें कि पलक पुरसवानी ने रोहन खन्ना संग 26 जून को ईशा सेंटर, कोयंबटूर में शादी की थी. आदियोगी की मूर्ति के सामने कपल ने फेरे लिए थे. दोनों की शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हुए थे. शादी के बाद एक्ट्रेस अब अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत और हसीन पलों को जी रहे हैं.

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