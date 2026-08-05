संसद में हंगामे पर भड़की BJP, गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को बताया 'गैर जिम्मेदार'

बुधवार को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन परिसर में विरोध मार्च निकाला. उनकी मांग थी कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दें. इस मार्च में 'अमित शाह जवाब दो' के नारे सुनाई दिए.

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कांग्रेस के विरोध पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सदन में आकर मुद्दे उठाना है, लेकिन राहुल गांधी सदन से दूर रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी को "अपरिपक्व, पार्ट-टाइम और गैर-जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष" बताया. गौरव भाटिया ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष का काम सदन में मुद्दा उठाना है लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि यहां का नेता प्रतिपक्ष मुद्दे उठाने की जगह भाग जाते हैं."

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने वाले कौन होते हैं. भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को "मोदी फोबिया" और "आरएसएस फोबिया" हो गया है. उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी की सोच ही जहरीली है.

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बीजेपी प्रवक्ता ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने राहुल गांधी पर 'सिलेक्टिव एमनेसिया' का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं.

भाटिया ने राहुल गांधी को भगोड़ा बताते हुए कहा है कि जब भी सदन चलता है राहुल गांधी भाग जाते हैं.

दूसरी ओर विपक्ष सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है. विपक्ष का कहना है कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएं और जवाब दें कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी? साथ ही, विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठा रहा है. विपक्ष ने अपने मार्च में एक प्रतीकात्मक दान पेटी भी रखी है. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है.

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