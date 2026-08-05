मोरक्को फुटबॉलर को डेट कर रही हैं नोरा फतेही? शरमाते हुए बोलीं- वो शानदार खिलाड़ी

बॉलीवुड डीवा नोरा फतेही की लव लाइफ अकसर सुर्खियों में रहती है. पिछले कई महीनों से उनका नाम फुटबॉलर यासीन बौनू संग जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि नोरा फुटबॉलर यासीन को डेट कर रही हैं. अब एक्ट्रेस ने अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. जानते हैं कि नोरा ने यासीन संग रिश्ते को लेकर क्या कहा.

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डेटिंग पर क्या बोलीं नोरा

हाल ही में नोरा द क्रिस फेड शो में नजर आईं, जहां उनसे मोरक्को के गोलकीपर के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया. बिना हिचकिचाए नोरा ने यासीन को अपना अच्छा दोस्त बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि वो दुनिया के बेहतरीन गोलकीपरों में से एक हैं. एक्ट्रेस ने कहा- वो मेरा दोस्त है. मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं. और मैं ये कहने में गर्व महसूस करती हूं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपरों में से एक हैं. मैं लगातार उनकी तारीफ करती रहती हूं. लेकिन हां, वो सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं.

इसके बाद शो के होस्ट ने कहा कि नोरा उनके बारे में बोलते वक्त थोड़ी शर्माती नजर आईं. एक को-होस्ट ने मजाक में कहा कि दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी. ये सुनकर नोरा थोड़ा असहज हो गईं. उन्होंने बात बदलते हुए कहा कि वो पूरी मोरक्को टीम को देखती हैं, लेकिन बौनू एक शानदार खिलाड़ी हैं.

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उन्होंने कहा- ओह, सच में? मैं तो पूरी मोरक्को टीम को देखती हूं, लेकिन हां क्या आपने उन्हें खेलते हुए देखा है? क्या आपने उनकी कुछ सेव्स देखी हैं? अगर फुटबॉल को समझकर देखें, तो गोलकीपर की दुनिया में ऐसे कम खिलाड़ी देखने को मिलते हैं. इसलिए उन्हें मेरा पूरा सपोर्ट है. आगे उन्होंने कहा कि हमारा मैनेजर एक ही है. इसलिए मैं उन्हें लंबे समय से थोड़ा-थोड़ा जानती थी, बस दूर से. वो शांत और दयालु इंसान हैं. हमारी असली बात कुछ महीने पहले ही शुरू हुई. उन्हें सोशल मीडिया और फेम की परवाह नहीं है. उन्हें सिर्फ अपने रिकॉर्ड और अपने खेल से मतलब है.

इससे पहले नोरा फतेही का नाम अचरफ हकीमी के साथ भी जुड़ा था. उस समय नोरा ने साफ साफ इसे अफवाह बताया था.





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