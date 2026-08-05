Kothimbir Vada Pav Recipe: रोज-रोज पोहा-पराठा खाकर हो गए हैं बोर? नाश्ते में घर पर बनाएं मुंबई स्टाइल कोथिंबीर वड़ा पाव

Kothimbir Vada Pav Recipe: दिल्ली-मुंबई के खाने की अक्सर ही तुलना होती रहती है और दोनों ही जगहों का खाना लोगों को बहुत पसंद आता है. नाश्ते में मुंबई के लोग वड़ा पाव बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन जब इसमें धनिया से बनी कुरकुरी कोथिंबीर वड़ी का स्वाद जुड़ जाता है, तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है. अगर रोजाना पोहा, पराठा या ब्रेड खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार नाश्ते में महाराष्ट्र की मशहूर कोथिंबीर वड़ा पाव रेसिपी ट्राई करें.
कोथिंबीर वड़ा पाव का नाम सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि इसे बनाने में काफी मेहनत और समय लगता होगा, तो ऐसा नहीं है. अगर आप भी फेमस और स्वादिष्ट नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो आप इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो सुबह के नाश्ते और शाम की चाय के साथ और बच्चों को टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है.
आइए आपको महाराष्ट्र स्टाइल में स्वादिष्ट कोथिंबीर वड़ा पाव बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं. यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है और जब सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं.
कोथिंबीर वड़ा पाव बनाने के लिए सामग्री
कोथिंबीर वड़ी के लिए
वड़ा पाव के लिए
बनाने की विधि
परोसने का तरीका
गरमा-गरम कोथिंबीर वड़ा पाव को तली हुई हरी मिर्च, टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ परोसें. अगर चाहें तो ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़ककर इसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं. यह रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी और कम समय में बनने वाला एक शानदार नाश्ता साबित होगी. इसका स्वाद नॉर्मल वड़ा पाव से हटकर होता है, इसलिए लोग इसे मजे से खाते हैं. आप इसको शाम की चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, बारिश में भी इसका लुफ्त उठाया जा सकता है.