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'अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी?', नोएडा हवाई अड्डे के वीडियो पर अखिलेश ने कसा तंज

मंगलवार को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले रास्ते पर भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला. अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है.

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नोएडा एयरपोर्ट पर हुआ जलभराव तो अखिलेश ने कसा सरकार पर तंज
नोएडा एयरपोर्ट पर हुआ जलभराव तो अखिलेश ने कसा सरकार पर तंज

मंगलवार को उत्तर प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर जलभराव हो गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. अब इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है. उन्होंने सरकार पर तंज कसते कहा है कि अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी?

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर मंगलवार को भारी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला. हालांकि प्रशासन का दावा है कि महज 30 मिनट के अंदर स्थिति को काबू में कर लिया गया. लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर सरकार को घेर लिया है. अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, क्या अब एयरपोर्ट पर नाव चलेगी. उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि 'जहां भाजपा सरकार, वहां महा-भ्रष्टाचार'.

सोशल मीडिया पर भी एयरपोर्ट का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर बताया कि जलभराव के दौरान वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से निकाला गया, जिससे उड़ानों के संचालन या यात्रियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा और अब एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है.

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यह भी पढ़ें: जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश से भरा पानी, AAP ने उठाया सवाल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बताया कि अचानक हुई तेज बारिश से टर्मिनल और पार्किंग के बीच जलभराव हुआ था. एयरपोर्ट टीमों ने तत्परता से काम करते हुए आधे घंटे से कम समय में जलभराव को साफ कर दिया. इस दौरान फ्लाइट्स और यात्रियों का पिक-अप सुचारु रूप से जारी रहा. पानी हटने के बाद अब टर्मिनल और पार्किंग के बीच वाहनों, यात्रियों की आवाजाही सामान्य हो गई है. हालांकि, मौसम की स्थिति पर एयरपोर्ट प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है.

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बता दें, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का 28 मार्च 2026 को उद्घाटन हुआ था. 

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