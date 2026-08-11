महाराष्ट्र से कर्नाटक तक आवारा कुत्तों का आतंक! 3 जगह बच्चों पर किया हमला

कर्नाटक के हुब्बली और बेलगावी में आवारा कुत्तों के हमले की दो घटनाएं सामने आई हैं. हुब्बली के अल्ताफ प्लॉट इलाके में कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया. पूरी घटना CCTV में कैद हुई है. बच्चे का KIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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बच्चे के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर काटने के निशान देखने को मिले हैं. फिलहाल KIMS अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है. वहीं, बेलगावी के श्रीनगर इलाके में भी एक आवारा कुत्ते ने राहगीर पर हमला कर दिया. हमले में उसके हाथ, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. यह घटना भी CCTV में रिकॉर्ड हुई है. यह घटना बेलगावी के मालमारुति थाना क्षेत्र में हुई है.

इन बढ़ते हमलों को लेकर लोगों में नगर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है. राज्य के दो जिलों में हुई ऐसी घटनाओं ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है.

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इसी तरह का मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है. महाराष्ट्र के जालना में भी आवारा कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया. अंबड तहसील के शहागढ़ गांव में सड़क से गुजर रहे बच्चे पर कुत्ता अचानक झपट पड़ा और उसके गाल पर काट लिया. बच्चा किसी तरह कुत्ते से बचकर भागा. घटना CCTV में कैद हुई है और बच्चे का इलाज जारी है. इस घटना के बाद शहागढ़ गांव परिसर में आवारा कुत्तों को लेकर नागरिकों में दहशत का माहौल है. शहागढ़ में हुई इस घटना ने एक बार फिर जालना जिले में आवारा कुत्तों की समस्या को सामने ला दिया है.

इन घटनाओं के बाद तीनों इलाकों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में डर और गुस्सा देखने को मिल रहा है.

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