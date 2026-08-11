VIDEO: महिला की बहादुरी! चेन लूटकर भाग रहे लुटेरे से भिड़ी- VIDEO

जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में हुई चेन स्नेचिंग की वारदात का एक सीसीटीवी सामने आया है. जहां मंदिर जा रही महिला को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया, लेकिन वारदात के बाद महिला ने जिस तरह लुटेरों का डटकर सामना किया, वह कबीले तारीफ है. घटना रविवार शाम करीब 7 बजे अम्बाबाड़ी स्थित बैंक कॉलोनी में मंदिर के पास हुई. पीड़िता नया खेड़ा निवासी पुष्पा मीणा रोज की तरह पूजा के लिए मंदिर जा रही थीं. इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली और भागने लगे.

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वारदात के वक्त पुष्पा मीणा के एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मोबाइल था. अचानक हुए हमले से उनका सामान सड़क पर गिर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. महिला तुरंत बदमाश के पीछे दौड़ी और भाग रहे एक लुटेरे की गिरेबान पकड़ लिया. दोनों के बीच सड़क पर कुछ देर तक संघर्ष हुआ. इस दौरान बदमाश छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन महिला ने उसका शर्ट मजबूती से पकड़ रखा था. संघर्ष के दौरान बदमाश की शर्ट फट गई और उसका आधा हिस्सा महिला के हाथ में रह गया.

ट्रैफिक का फायदा उठाकर भागे दोनों बदमाश

गिरेबान छुड़ाने के बाद बदमाश अपने साथी की बाइक पर बैठा और दोनों गलियों से होते हुए मुख्य सड़क की ओर भाग निकले. महिला भी उनके पीछे दौड़ती रही और चोर-चोर चिल्लाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही. हालांकि मेन रोड पर भारी ट्रैफिक का फायदा उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए.

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घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पीड़िता ने सोमवार को विद्याधर नगर थाने में चेन लूट का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले हैं और फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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