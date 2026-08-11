scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: महिला की बहादुरी! चेन लूटकर भाग रहे लुटेरे से भिड़ी- VIDEO

जयपुर के विद्याधर नगर में रविवार शाम मंदिर जा रही महिला पुष्पा मीणा से बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन लूट ली. वारदात के बाद महिला ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश की गिरेबान पकड़ लिया. दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक संघर्ष हुआ और बदमाश की शर्ट फट गई.

Advertisement
X
बहादुरी दिखाते हुए लुटेरे से अकेले भिड़ गई महिला. (Photo: Screengrabs)
बहादुरी दिखाते हुए लुटेरे से अकेले भिड़ गई महिला. (Photo: Screengrabs)

जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में हुई चेन स्नेचिंग की वारदात का एक सीसीटीवी सामने आया है. जहां मंदिर जा रही महिला को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया, लेकिन वारदात के बाद महिला ने जिस तरह लुटेरों का डटकर सामना किया, वह कबीले तारीफ है. घटना रविवार शाम करीब 7 बजे अम्बाबाड़ी स्थित बैंक कॉलोनी में मंदिर के पास हुई. पीड़िता नया खेड़ा निवासी पुष्पा मीणा रोज की तरह पूजा के लिए मंदिर जा रही थीं. इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ली और भागने लगे.

वारदात के वक्त पुष्पा मीणा के एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में मोबाइल था. अचानक हुए हमले से उनका सामान सड़क पर गिर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. महिला तुरंत बदमाश के पीछे दौड़ी और भाग रहे एक लुटेरे की गिरेबान पकड़ लिया. दोनों के बीच सड़क पर कुछ देर तक संघर्ष हुआ. इस दौरान बदमाश छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन महिला ने उसका शर्ट मजबूती से पकड़ रखा था. संघर्ष के दौरान बदमाश की शर्ट फट गई और उसका आधा हिस्सा महिला के हाथ में रह गया.

ट्रैफिक का फायदा उठाकर भागे दोनों बदमाश
गिरेबान छुड़ाने के बाद बदमाश अपने साथी की बाइक पर बैठा और दोनों गलियों से होते हुए मुख्य सड़क की ओर भाग निकले. महिला भी उनके पीछे दौड़ती रही और चोर-चोर चिल्लाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही. हालांकि मेन रोड पर भारी ट्रैफिक का फायदा उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

Jaipur Congress Protest
जयपुर में कांग्रेस की ‘हिसाब मांगो’ रैली पर बवाल, चला वाटर कैनन
गंभीर हालत में 9 बच्चों को किया गया रेफर. (Photo: Representational)
जयपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, डेढ़ दर्जन बच्चे घायल
महिला के कपड़े पहनने की कहानी समझने में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
जयपुर में 3 बच्चों के पिता ने महिला के कपड़े पहने, फिर लगा ली फांसी!
समर्थकों द्वारा नेताजी को छोड़कर भागने का वीडियो हो रहा है वायरल. (Photo: Screengrabs)
VIDEO: ‘नेताजी हम साथ हैं...’ नारे लगा रहे थे समर्थक, पुलिस आई तो छोड़ भागे
monsoon-heavy-rain-floods
कहीं सड़कें बनीं दरिया, कहीं टापू बने स्कूल-घर... देशभर में बारिश से हाहाकार
Advertisement

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पीड़िता ने सोमवार को विद्याधर नगर थाने में चेन लूट का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले हैं और फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    VIDEO: महिला की बहादुरी! चेन लूटकर भाग रहे लुटेरे से भिड़ी- VIDEO |
    मायावती के भतीजे ने अखिलेश को कहा अंकल, जानिए सपा चीफ ने क्या जवाब दिया |
    10000mAh की बड़़ी बैटरी के साथ आ रहा है iQOO Neo 11 Ultra, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स लीक |
    TV पर गदर मचाएंगे क्रिकेटर रोहित शर्मा, लेकर आ रहे 'Rohit Sharma Show', टूटेंगे TRP के रिकॉर्ड! |
    बंदरों से बचाने के लिए 'देसी जुगाड़', द‍िल्ली में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप में लंगूर की आवाज निकालेंगे एक्सपर्ट |
    'एक्शन जरूरी था', झारखंड के छात्रों पर लाठीचार्ज के राहुल गांधी के आरोपों पर JMM सांसद विजय हंसदक का पलटवार |
    Protein diet and Cholesterol? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? किनको है खतरा |
    नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, अदालत से की ये अपील |
    तमिलनाडु विधानसभा में NEET खत्म करने वाला प्रस्ताव पेश, विजय सरकार ने दोहराई मांग |
    ट्रेन में हनीमून के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस में बर्थडे बैश! वायरल वीडियो की जांच में जुटा रेलवे
    Advertisement