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नील आर्मस्ट्रांग का वो ऐतिहासिक घर बिक रहा है, जहां बने थे चांद पर जाने के प्लान!

चांद पर इतिहास रचने से बहुत पहले, नील आर्मस्ट्रांग अपने घर के कमरों और बेसमेंट में बैठकर स्पेस और उड़ानों के प्लान बनाया करते थे. आज वही ऐतिहासिक मकान बिकने की राह पर है.

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नील आर्मस्ट्रांग का ऐतिहासिक मकान बिक रहा है (Photo-ITG)
नील आर्मस्ट्रांग का ऐतिहासिक मकान बिक रहा है (Photo-ITG)

चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग (Neil Armstrong) के बचपन का घर बिकने के लिए तैयार है. अमेरिका के ओहायो राज्य के वापाकोनेटा शहर में स्थित यह दो मंजिला मकान लगभग 40 साल बाद पहली बार बिक रहा है. इसकी कीमत 4,30,000 डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये) रखी गई है.

601 वेस्ट बेंटन स्ट्रीट पर बने इस ऐतिहासिक घर की मौजूदा मालकिन 82 साल की करेन मिकसेल हैं, जो इतिहास की रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने यह घर 1988 में खरीदा था. पिछले कई दशकों से वे इस मकान को आर्मस्ट्रांग की पुरानी यादों के साथ संजोकर और संभालकर रख रही थीं.

यह घर 1908 में बना था और बाहर से इसमें बहुत कम बदलाव हुए हैं. इसका बड़ा फ्रंट पोर्च आज भी वैसा ही है, जबकि वर्षों में हुए सुधारों के बावजूद अंदर का ढांचा काफी हद तक बरकरार है.

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1944में आर्मस्ट्रांग के परिवार ने खरीदा था घर

आर्मस्ट्रांग के परिवार ने यह संपत्ति 1944 में खरीदी थी, जब वे एक किशोर थे, वे यहां रहते हुए डायनिंग रूम में मॉडल विमान बनाते थे और बेसमेंट में बनाई अपनी विंड टनल में उनका परीक्षण करते थे. उनका पुराना बेडरूम, जहां से वे उड़ानों की दूरी परखने के लिए पीछे की खिड़की से मॉडल प्लेन उड़ाया करते थे, अब अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों और यादगार चीजों से सजा है. छत से राइट ब्रदर्स के पहले कमर्शियल विमान का एक मॉडल लटक रहा है.

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इस संपत्ति में वह गैरेज भी सुरक्षित है जिसे आर्मस्ट्रांग और उनके पिता ने बेकार पड़ी लकड़ियों से बनाया था, हालांकि, मुर्गी पालन का वह पुराना ढांचा अब वहां नहीं है जहां आर्मस्ट्रांग और उनके दोस्त बॉय स्काउट्स की बैठकें करते थे.

मिकसेल ने जब उन्होंने यह घर खरीदा था, तब उन्हें शुरुआत में यह नहीं पता था कि इसमें आर्मस्ट्रांग परिवार रहता था. जब उन्हें इसके इतिहास के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे जितना हो सके आर्मस्ट्रांग परिवार के समय जैसा ही सहेज कर रखने का फैसला किया.

बीते सालों में इस घर में बज़ एल्ड्रिन सहित नौ अंतरिक्ष यात्री आ चुके हैं, एल्ड्रिन ने 2012 में आर्मस्ट्रांग के निधन के कुछ वर्षों बाद उनके पुराने बेडरूम का दौरा किया था. मिकसेल को अपोलो 11 मिशन से जुड़ा एक चांद का पत्थर और सोने की पन्नी  का एक टुकड़ा भी उपहार में मिला था.

यह घर 'आर्मस्ट्रांग एयर एंड स्पेस म्यूजियम' आने वाले पर्यटकों का एक पसंदीदा पड़ाव है, हालांकि यह नियमित पर्यटन के लिए नहीं खुला है.

आगे इस संपत्ति का क्या होगा?

मिकसेल को उम्मीद है कि नया खरीदार इस घर और आर्मस्ट्रांग से जुड़े इसके ऐतिहासिक जुड़ाव को सहेज कर रखेगा, उन्होंने कहा कि वे इसे आर्मस्ट्रांग संग्रहालय को दान के रूप में देखना पसंद करेंगी, लेकिन वर्तमान में संग्रहालय के पास इसे खरीदने के लिए धन उपलब्ध नहीं है, इस घर को कानूनी रूप से किसी भी तरह के बदलाव से सुरक्षा प्राप्त नहीं है, जिससे इसका भविष्य पूरी तरह से आने वाले खरीदार पर निर्भर करता है.

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