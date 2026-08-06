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Vastu & Feng Shui Tips: इन 7 पौधों को घर में रखते ही खिंचा चला आता है पैसा, जानें सही दिशा और नियम

Vastu Tips: क्या आपके घर में भी है पैसों की तंगी? वास्तु और फेंगशुई के अनुसार घर में रखें ये 7 चमत्कारिक पौधे जो चुम्बक की तरह खींचते हैं धन और सुख-समृद्धि. जानिए इन्हें घर में रखने की सही दिशा, नियम और इसके अद्भुत लाभ.

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7 खास पौधों के बारे में, जो आपके घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं
7 खास पौधों के बारे में, जो आपके घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं

Vastu For Lucky Plant: घर की सजावट के साथ-साथ मानसिक शांति और बरकत के लिए पेड़-पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है. वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में ऐसे कई पौधों का जिक्र किया गया है जो घर की नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी (सकारात्मक ऊर्जा) को आकर्षित करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 7 खास पौधों के बारे में, जो आपके घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं:

1. जेड प्लांट (Jade Plant)
वास्तु और फेंगशुई में जेड प्लांट को धन, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसकी गोल और मांसल (succulent) पत्तियां आर्थिक समृद्धि का संकेत देती हैं. इसे घर के मुख्य द्वार के पास या ऑफिस की डेस्क पर रखना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं. 

2. मनी प्लांट (Money Plant)
भारत के लगभग हर घर में मनी प्लांट मिल जाता है.  फेंगशुई के अनुसार, यह पौधा घर में धन और समृद्धि लाने में मदद करता है.  इसे घर के आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व दिशा) में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह दिशा गणेश जी और शुक्र ग्रह से जुड़ी होती है. 

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3. बैंबू प्लांट (Lucky Bamboo)
लकी बैंबू को घर में रखना बहुत ही आसान और शुभ माना जाता है. फेंगशुई के अनुसार, यह पौधा अपने साथ सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र लेकर आता है. इसे कांच के बर्तन में पानी भरकर घर या ऑफिस की सही दिशा में रखने से बरकत बनी रहती है. 

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4. स्नेक प्लांट (Snake Plant)
स्नेक प्लांट एक बेहतरीन इनडोर एयर प्यूरीफायर है, जो रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है.  वास्तु के अनुसार, यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है.  इसे बेडरूम या लिविंग रूम में रखा जा सकता है. 

5. पीस लिली (Peace Lily)
यह खूबसूरत पौधा अपने नाम की तरह ही घर में शांति, सद्भाव और मानसिक सुकून लेकर आता है.  इसे घर के अंदर रखने से तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह घर के कोने की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ हवा को भी शुद्ध करता है. 

6. तुलसी का पौधा (Tulsi Plant)
भारतीय संस्कृति और वास्तु में तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है.  यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और वातावरण को पवित्र करने में सबसे आगे है.  इसे हमेशा उत्तर-पूर्व (ईशान्य) या पूर्व दिशा में रखना चाहिए. 

7. अरेका पाम (Areca Palm)
अरेका पाम घर के अंदर की हवा को प्राकृतिक रूप से साफ करने वाला एक बेहतरीन पौधा है.  फेंगशुई के अनुसार, यह पौधा घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है. इसकी हरी-भरी पत्तियां घर के वातावरण को तरोताजा रखती हैं. 

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