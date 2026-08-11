190 करोड़ के पेंटहाउस वाली सोसाइटी... कामवाली की पिटाई, इंटरनेट पर छिड़ी चर्चा; फ्लैट मालकिन पर एक्शन

​दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सबसे पॉश और आलीशान इलाकों में शुमार गोल्फ कोर्स रोड स्थित The Camellias Apartment में एक घरेलू सहायिका (मेड) के साथ मारपीट और बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सेक्टर-42 स्थित इस सोसाइटी के टावर नंबर 7, फ्लैट नंबर 407-B का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक फ्लैट मालकिन मेड के साथ बेरहमी से मारपीट करती नजर आ रही है. इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने और जनता के सवाल उठाने के बाद सुशांत लोक थाना पुलिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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ACP अभिलक्ष कुमार ने बताया कि यह वारदात बीते 24 जुलाई 2026 की है. और यह अमानवीय कृत्य फ्लैट मालकिन रुचिरा ने ही किया गया था. प्रारंभिक जांच और तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर औपचारिक रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भेजी गई. गुरुग्राम के एसीपी अभिलक्ष कुमार के अनुसार, इस केस में रुचिका को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पूछताछ में पता चला कि रुचिरा सचदेवा ने जिस महिला के साथ मारपीट की थी वह उनकी नौकरानी थी जो 27 जुलाई को काम छोड़कर जा चुकी है. काम को लेकर कहासुनी होने पर रुचिका सचदेवा ने महिला नौकरानी के साथ मारपीट की थी.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी फ्लैट मालकिन.

पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 52 साल की रुचिरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 127(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. देखें VIDEO:-

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बता दें कि कि 'कैमेलिया अपार्टमेंट' गुरुग्राम की सबसे लग्जरी और महंगी सोसाइटियों में से एक मानी जाती है, जो हाल ही में अपने एक पेंटहाउस के 190 करोड़ रुपये और अन्य फ्लैट्स के करीब 100 करोड़ रुपये में बिकने को लेकर चर्चा में रही थी. इतनी नामचीन और संभ्रांत सोसाइटी में इस तरह की हिंसात्मक घटना सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश फूटा हुआ है.

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