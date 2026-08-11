Railone App: इस ऐप से रेल टिकट बुक करने पर मिलेगा काफी सस्ता, रेलवे का ऐलान

क्या आप अक्सर रेल से यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके फायदे से जुड़ी है. आपको अब जनरल टिकट के लिए काउंटर पर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, घर बैठ रेलवे के ऐप से अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं. इंडियन रेलवे अपने रेल वन ऐप के जरिए ये सुविधा यात्रियों को मुहैया करा रहा है. सबसे खास बात ये है कि RailOne App से जनरल टिकट बुकिंग पर डिस्काउंट भी मिलता है.
ऑनलाइन जनरल टिकट, छूट भी मिलेगी
भारतीय रेलवे की ओर से समय समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर पोस्ट के जरिए रेल यात्रियों को इसके लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है. DRM Prayagraj, NCR के एक्स हैंडर पर इसे लेकर पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा गया है, 'सफर की शुरुआत, रेल वन ऐप के साथ', इसमें बताया गया है कि अब डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इस ऐप पर अनारक्षित टिकट भी आसानी से बुक किया जा सकता है.
रेलवे काउंटर पर लाइन का झंझट खत्म
इस ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने पर 3 फीसदी की छूट भी दी जा रही है. रेलवे की ओर से RailOne App के जरिए दी जारी रही इस सुविधा और टिकट बुकिंग पर मिल रहे इस डिस्काउंट का मकसद टिकट बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद काउंटर पर लंबी लाइनों से निजात दिलाना भी है, क्योंकि यात्री काउंट पर लगने के बजाय अब घर बैठे आसानी से टिकट बुक कर सकता है.
सफर की शुरुआत, #RailOneApp के साथ 🚆📲— DRM PRAYAGRAJ, NCR (@drmprayagrajnc) August 11, 2026
अब डिजिटल भुगतान के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करें और 3% की छूट का लाभ उठाएँ। 💳
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डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा
भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही रेल वन ऐप की इस सुविधा का एक और खास उद्देश्य ये है कि रेलवे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग से जोड़ना चाहती है. इस ऐप पर टिकट बुकिंग के लिए आप यूपीआई (UPI), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपने मोबाइल फोन के जरिए आसान स्टेप अपनाकर बुकिंग कर सकते हैं.
घर बैठे ऐसे करें टिकट बुकिंग