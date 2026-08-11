लखनऊ: महिला कांस्टेबल करती थी प्रताड़ित, तंग सिपाही ने बैरक में लगाई फांसी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर थाने में तैनात 26 वर्षीय सिपाही आकाश यादव ने रविवार को बैरक में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मृतक सिपाही के पिता अनिल यादव ने थाने में तैनात एक महिला सिपाही पर बेटे को लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है. पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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प्रताड़ना से तंग आकाश मानसिक रूप से रहता था परेशान

पिता का आरोप है कि महिला सिपाही बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी. आकाश यादव बिजनौर के चांदपुर का रहने वाला था और गोमतीनगर थाने में सिपाही के पद पर तैनात था. पिता अनिल यादव का आरोप है कि आरोपी महिला सिपाही काफी समय से उनके बेटे को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी. इसी वजह से आकाश तनाव में रहता था.

हालांकि, उसने परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं दी थी. परिजनों के मुताबिक शनिवार को आकाश की मां सुनीता देवी से वीडियो कॉल पर बातचीत भी हुई थी. उस दौरान ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है. पिता ने बताया कि परिवार आकाश की शादी के लिए रिश्ता भी तलाश रहा था.

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नामजद FIR को लेकर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप

आकाश के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी महिला सिपाही के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराने की मांग की तो पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का दबाव बनाया. परिवार के विरोध के बाद पुलिस ने महिला सिपाही को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की.

फिलहाल मामले की गोमतीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी. आरोपी महिला सिपाही से पूछताछ भी होगी. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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