scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पायलटों के डोप टेस्ट नियमों में होगा बदलाव? नया प्रोटोकॉल लाने की तैयारी में DGCA

फुकेट दिल्ली एअर इंडिया फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने DGCA को पायलटों के डोप टेस्ट ढांचे की समीक्षा करने और वैश्विक प्रोटोकॉल का अध्ययन कर नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
पायलटों के डोप टेस्ट नियम में DGCA करेगी बदलाव (सांकेतिक तस्वीर)
पायलटों के डोप टेस्ट नियम में DGCA करेगी बदलाव (सांकेतिक तस्वीर)

एअर इंडिया की AI 2379/फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नागर विमानन मंत्रालय अब सख्ती के मोड में आ गया है. मंत्रालय ने कड़े नियम और बड़े बदलाव करने का फैसला किया है. मंत्रालय ने DGCA को पायलटों के डोप टेस्ट ढांचे की समीक्षा करने और वैश्विक प्रोटोकॉल का अध्ययन कर नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं.

नागरिक विमान मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि DGCA को पायलटों के लिए डोप टेस्ट के नियमों और प्रक्रिया पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि DGCA को दूसरे देशों के डोप टेस्ट के प्रोटोकॉल का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया गया है.

DGCA की समीक्षा पूरी होने के बाद पायलटों के डोप टेस्ट के नियमों में बदलाव करने पर विचार हो सकता है. बता दें, फ्लाइंग क्रू के लिए भारत का डोप टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

kolkata-airport-air-india-express-flight-cancel
प्लेन में बैठने के बाद फ्लाइट कैंसिल... कोलकाता एयरपोर्ट पर जमकर बवाल
AIR India Flight
300 फीट नीचे कैसे आ गई फ्लाइट? AAIB करेगी टर्बुलेंस हादसे की जांच
Air India Phuket-Delhi flight
गांजा पीकर उड़ा रहा था प्लेन! 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट
Air India flight turbulence
3 हाइड्रॉलिक फेलियर, ऑटोपायलट बंद, Air India टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा
Air India flight turbulence
टर्बुलेंस वाली फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव

यह भी पढ़ें: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पाया गया पॉजिटिव

नागरिक विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 के पायलट के डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद MoCA ने चिंता जताई है.

Advertisement

मालूम हो, 4 अगस्त को एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस की घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद करीब 24 यात्रियों को मेडिकल परेशानी के चलते अस्पताल ले जाया गया था. सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बताया था कि इनमें से ज्यादातर यात्रियों को शुरुआती कुछ घंटों में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

इस घटना के बाद ही इस फ्लाइट के दोनों पायलटों का डोप टेस्ट किया गया था, इसमें से एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया जिसके बाद मंत्रालय ने DGCA को नियम बदलने और इन्हें और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सीलन, दाग और उखड़ा पेंट बिगाड़ रहा है दीवार का लुक? पुताई पर बार-बार हजारों रुपये खर्च किए बिना 10 तरीकों से दें स्टाइलिश मेकओवर |
    माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान को लेकर वायरल वीडियो, किया गया ये दावा |
    जमीन पर स्टे लेने में कितना खर्चा आता है? कब और कैसे मिलता है? |
    41 की उम्र में दूल्हा बने अरबपति Cristiano Ronaldo, 9 साल छोटी है दुल्हन, बिकिनी लुक्स में ढाती है कहर |
    धड़ाधड़ 19 बिल पास, अब सत्र में सिर्फ एक दिन बाकी... FCRA और परिसीमन बिल का क्या होगा? |
    नागपुर में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई, दो युवकों की मौत, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते समय हुआ हादसा |
    'लुंगी वाला' पर संसद में बवाल! जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव की बात पर दिया नोटिस |
    झांसी एक्सीडेंट: कैसी है अबान अहमद की कार चला रहे ड्राइवर जैद की हालत? पीछे बैठे उमर का हाल भी जानें |
    स्वतंत्रता दिवस से पहले फिरोजपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप |
    1 लाख की FD 5 साल बाद कितनी होगी? बिना रिस्‍क मिलेगी इतनी रकम
    Advertisement