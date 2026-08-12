पायलटों के डोप टेस्ट नियमों में होगा बदलाव? नया प्रोटोकॉल लाने की तैयारी में DGCA

एअर इंडिया की AI 2379/फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नागर विमानन मंत्रालय अब सख्ती के मोड में आ गया है. मंत्रालय ने कड़े नियम और बड़े बदलाव करने का फैसला किया है. मंत्रालय ने DGCA को पायलटों के डोप टेस्ट ढांचे की समीक्षा करने और वैश्विक प्रोटोकॉल का अध्ययन कर नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं.

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नागरिक विमान मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि DGCA को पायलटों के लिए डोप टेस्ट के नियमों और प्रक्रिया पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि DGCA को दूसरे देशों के डोप टेस्ट के प्रोटोकॉल का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया गया है.

DGCA की समीक्षा पूरी होने के बाद पायलटों के डोप टेस्ट के नियमों में बदलाव करने पर विचार हो सकता है. बता दें, फ्लाइंग क्रू के लिए भारत का डोप टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

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नागरिक विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 के पायलट के डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद MoCA ने चिंता जताई है.

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मालूम हो, 4 अगस्त को एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में उड़ान के दौरान तेज टर्बुलेंस की घटना सामने आई थी. इस घटना के बाद करीब 24 यात्रियों को मेडिकल परेशानी के चलते अस्पताल ले जाया गया था. सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बताया था कि इनमें से ज्यादातर यात्रियों को शुरुआती कुछ घंटों में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

इस घटना के बाद ही इस फ्लाइट के दोनों पायलटों का डोप टेस्ट किया गया था, इसमें से एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया जिसके बाद मंत्रालय ने DGCA को नियम बदलने और इन्हें और सख्त करने के निर्देश दिए हैं.

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