मॉनसून की विदाई के बीच दिल्ली समेत 10 राज्यों में अलर्ट, बरसेंगे बादल, जानें मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल बताए हैं. IMD ने इस बीच आने वाले दिनों में दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई है.

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आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 6 से 8 अक्टूबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है. इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है. वहीं बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

शनिवार 3 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C से 35°C और न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य के आस-पास रहेगा.

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वहीं, रविवार 4 अक्टूबर को भी आसमान साफ रहने की उम्मीद है. आईएमडी के अनुसार संडे को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34°C से 36°C और न्यूनतम तापमान 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है.

बता दें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

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