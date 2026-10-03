राजस्थान: सोसाइटी की लिफ्ट में पेशाब करता था दूधवाला, CCTV देख हैरान हुए लोग

राजस्थान के भिवाड़ी स्थित कृष वाटिका की लिफ्ट में एक युवक द्वारा टॉयलेट करने का मामला सामने आया है. युवक सोसाइटी में दूध सप्लाई करने का काम करता था. लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में युवक पेशाब करता हुआ कैद हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत सोसाइटी के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. फिर लोगों ने उससे पूछताछ की और उसके बाद मामले की सूचना सोसाइटी प्रशासन और पुलिस को दी.

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दरअसल, खैरथल तिजारा जिले की भिवाड़ी स्थित अलवर बाईपास पर कृष सिटी सोसाइटी की लिफ्ट में लगे सेंसर लगातार खराब हो रहे थे. ऐसे में सोसाइटी के मेंटेनेंस कर्मचारी व स्टाफ ने जब सोसाइटी की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया. तो सभी हैरान रह गए. सोसाइटी में दूध सप्लाई करने वाला युवक लिफ्ट में टॉयलेट करता हुआ नजर आया.

इस पर सोसाइटी के लोगों में आक्रोश बढ़ गया. बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. सोसाइटी के लोगों ने युवक को पकड़ा व उससे पूछताछ की उसने अपना नाम अजहरुद्दीन बताया. सोसाइटी के लोगों ने युवक से पूछताछ करते हुए एक वीडियो बनाया. जिनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

सोसाइटी के अध्यक्ष ने क्या कहा?

सोसाइटी के अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि लिफ्ट के सेंसर बार-बार खराब हो रहे थे. इस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई और लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया. तो पूरे मामले की जानकारी हुई. पेशाब के कारण सेंसर में दिक्कत आ रही थी. इस पर सोसाइटी के लोगों ने युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की.

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इस संबंध में फूल बाग थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि सोसाइटी के लोगों की शिकायत के आधार पर युवक से पूछताछ की गई. लेकिन दूध में पेशाब मिलने के संबंध में कोई सबूत सामने नहीं आए हैं. इस संबंध में मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

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