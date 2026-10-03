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‘हनुमान अंश 2’ पर पैसा बहाने के मूड में नहीं मेकर्स! कमाए 414 करोड़, अनुप्रिया नागर ने रिवील किया प्लान

करीब 2 करोड़ के बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने दुनियाभर में 414 करोड़ रुपये कमाए हैं. अब प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने बताया कि क्या सीक्वल का बजट बढ़ेगा और फिल्म में VFX या AI का कितना इस्तेमाल होगा.

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हनुमान अंश 2 की डिटेल्स आई सामने (Photo: Screengrabs)
हनुमान अंश 2 की डिटेल्स आई सामने (Photo: Screengrabs)

2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल किया है कि बड़े-बड़े बजट वाली फिल्मों की कमाई भी इसके आगे फीकी नजर आ रही है. करीब 50 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी इस फिल्म ने दुनियाभर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की इस जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल का भी ऐलान कर दिया है. अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या दूसरे पार्ट का बजट भी कई गुना बढ़ाया जाएगा?

क्या ‘हनुमान अंश 2’ का बजट होगा 10-20 करोड़?

फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में सीक्वल के बजट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ फिल्म पर ज्यादा पैसा लगाने से वह बेहतर नहीं हो जाती. अनुप्रिया के मुताबिक, उनकी कोशिश है कि दूसरे पार्ट को भी पहले पार्ट के आसपास के बजट में ही बनाया जाए.

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उन्होंने कहा- मेरी सोच बहुत साफ है. मेरा मानना है कि दूसरी फिल्म भी पहली फिल्म के आसपास के बजट में बननी चाहिए. सिर्फ 10 या 20 करोड़ रुपये लगा देने से फिल्म बेहतर नहीं हो जाएगी. इससे गैरजरूरी वीएफएक्स या एआई का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसकी कहानी को जरूरत ही न हो और इससे फिल्म की प्रामाणिकता प्रभावित हो सकती है.

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बजट नहीं, कहानी की सच्चाई होगी सबसे जरूरी

अनुप्रिया ने यह भी बताया कि फिल्म जिस दौर की कहानी दिखाती है, उसमें सिर्फ किरदार ही महत्वपूर्ण नहीं हैं. उस समय की जगह, वातावरण, लुक और पूरी दुनिया को पर्दे पर सही तरीके से उतारना भी उतना ही जरूरी है. इसलिए मेकर्स का फोकस बजट बढ़ाने से ज्यादा उस दौर की सच्चाई और माहौल को बनाए रखने पर है.

उनके मुताबिक, दर्शकों ने फिल्म को इतना प्यार दिया है, ऐसे में पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करना सही नहीं होगा. हालांकि, अगर सीक्वल की कहानी को वास्तव में बड़े बजट की जरूरत पड़ी, तो मेकर्स पैसा लगाने से पीछे नहीं हटेंगे.

50 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर ‘हनुमान अंश’ का जलवा

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित बायोग्राफिकल फिल्म है. फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद लीड रोल में हैं. कहानी आजादी से पहले के भारत के एक युवा लक्ष्मी नारायण की जिंदगी से शुरू होती है, जो मां के निधन के बाद घर छोड़कर ईश्वर की तलाश में निकल पड़ता है. आगे चलकर यही सफर उन्हें नीम करोली बाबा के रूप में पहचान दिलाता है.

7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपये की ओपनिंग की थी. लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने धीरे-धीरे फिल्म की किस्मत पलट दी. दूसरे हफ्ते से इसकी कमाई ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते करीब 2 करोड़ रुपये की फिल्म ने दुनियाभर में 414 करोड़ की कमाई कर ली. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन भी ₹300 करोड़ से ज्यादा बताया गया है.

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‘हनुमान अंश’ की कामयाबी से टीवी पर भी बाबा की कहानी

फिल्म की सफलता का असर सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहा. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनीलिव ने भी नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक नई सीरीज का ऐलान किया है. इसका प्रोमो भी सामने आ चुका है, जिसमें बाबा की आध्यात्मिक दुनिया और उनसे जुड़ी कहानियों और चमत्कारों की झलक देखने को मिलती है.

प्रोमो में कहा गया है- जिस इंसान की कहानियों ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, अब सामने आएंगी उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारी गाथाएं. ‘हनुमान अंश’ की कमाई भले ही 400 करोड़ के पार निकल गई हो, लेकिन नीम करोली बाबा की कहानी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीक्वल उसी सादगी और प्रामाणिकता के साथ बनता है या कहानी की मांग इसे बड़े पर्दे पर और भव्य बना देती है.

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