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हापुड़ में फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, कपड़ों से भरा ट्रक लूटकर जा रहे थे बदमाश, पुलिस के रोकने पर चला दी गोलियां, फिर....

हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. चोरी करके भाग रहे लुटेरों ने सोचा था कि पुलिस की आंख में धूल झोंक कर भागना आसान होगा. लेकिन उनका यह प्लान उल्टा पड़ गया. बदमाशों की घेराबंदी कर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं.

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बदमाशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी (Photo-ANI)
बदमाशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी (Photo-ANI)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीती रात को पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई. 2 अक्टूबर को गढ़ सर्किल में चेकिंग के दौरान गढ़ कोतवाली पुलिस ने एक कैंटर को रुकने का इशारा किया, लेकिन कैंटर रोकने के बजाय बदमाशों ने पुलिस पर ही गोली चला दी.  जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बादाम के पैर में गोली मारकर पांचों को पकड़ लिया. पकड़े जाने के बाद बदमाशों के पास से लूटा गया कैंटर, देशी समंचा और कारतूस बरामद किया गया. 

जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर की रात गढ़ पुलिस बागड़ के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक कैंटर को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज रफ्तार में पलवाड़ा की तरफ भगा दी.  

इसकी सूचना तुरंत दूसरी टीम को दी गई. बालवापुर में पहले से चेकिंग कर रही दूसरी पुलिस टीम ने कैंटर को रोकने की कोशिश की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. इसके बाद बाकी चार बदमाशों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया. 

कपड़ों से भरा कैंटर लूटा था, पूछताछ में किया खुलासा

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पकड़े गए बदमाशों की पहचान जावेद, अजीम, फरदीन, अमन और सुभान के रूप में हुई है. पूछताछ में उन्होंने बड़ा खुलासा किया है. डीएसपी गढ़ सर्किल राहुल यादव ने बताया, कि पूठताछ में बदमाशों ने कुबूल किया कि उन्होंने 28 सितंबर को इसी रूट से कपड़ों से भरा यह कैंटर लूटा था.

यह भी पढ़ें: 50 रुपये की रिश्वत लेते कैमरे में कैद पुलिसकर्मी, डायल 112 के 2 जवान समेत 3 पर FIR

उसी कैंटर को लेकर वे जा रहे थे. इसके साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, एक चाकू और लूटा गया कपड़ों से भरा कैंटर बरामद किया है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस का कहना है कि यह गैंग हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देता था. सभी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है. मुठभेड़ के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है.

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