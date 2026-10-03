13 छक्के, 15 चौके और 188 रन... वैभव सूर्यवंशी के टीममेट ने उड़ाया गर्दा, टूट गया क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को एक ऐसी इनिंग्स देखने को मिली, जिसने रिकॉर्ड बुक को हिलाकर रख दी. साउथ के युवा बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका टी20 चैलेंज (CSA T20 Challenge) में बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि 13 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया. ब्लोमफोंटेन के मैंगुंग ओवल में आयोजित इस मुकाबले में टाइटन्स की ओर से खेलते हुए प्रिटोरियस ने नाइट्स के खिलाफ महज 79 गेंदों में नाबाद 188 रन ठोक दिए.

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बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 15 चौके और 13 छक्के लगाए. यानी सिर्फ बाउंड्री के जरिए ही 20 साल के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने 138 रन बटोरे. प्रिटोरियस की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टाइटन्स ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 267 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. जवाब में नाइट्स की टीम 143 रनों पर पैक हो गई. यानी टाइन्स ने 124 रनों से मैच जीत लिया.

गेल का तोड़ दिया ऑलटाइम रिकॉर्ड

लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने टी20 क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था. गेल ने 2013 के आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अब 13 साल बाद प्रिटोरियस ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

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लुआन-ड्रे प्रिटोरियस इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा है. इस टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी भी खेलते हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया था. प्रिटोरियस जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर डबल सेंचुरी की उम्मीद भी बनने लगी थी. उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और नाइट्स के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा.

चूंकि 20 ओवर पूरे हो गए और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को 200 रनों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त गेंदें नहीं मिल सकीं. इस तरह वह टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने के बेहद करीब पहुंचकर भी उससे दूर रह गए. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ-साथ रन बनाने की निरंतरता भी नजर आई. टाइटन्स की पारी का स्कोर 267 रन तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि प्रिटोरियस ने किस स्तर की बल्लेबाजी की. उन्होंने अकेले ही पारी को ऐसी रफ्तार दी कि विरोधी टीम के गेंदबाजों के पास वापसी का मौका बेहद कम रह गया.

लुआन-ड्रे प्रिटोरियस के लिए यह पारी इसलिए भी खास है क्योंकि हाल के समय में उनका सफर चोटों से प्रभावित रहा है. इसके बावजूद उन्होंने मैदान पर वापसी के बाद बल्ले से लगातार प्रभाव छोड़ा है. पिछले महीने नामीबिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी प्रिटोरियस ने शानदार शतक लगाया था. उन्होंने उस मैच में 53 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली थी.

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