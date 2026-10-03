PF क्लेम हो रहा रिजेक्ट? ये 10 गलतियां बनती हैं वजह, जानें बचने का तरीका

मुश्किल वक्त में जब अपने ही पैसे की जरूरत हो और PF क्लेम खारिज हो जाए, तो परेशानी बढ़ना तय है. मेडिकल खर्च हो, शादी का खर्च, घर खरीदना हो या नौकरी बदलने के बाद पैसों की जरूरत- कई मौकों पर कर्मचारी PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन क्लेम डालने के बाद पैसा तुरंत मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. छोटी-सी जानकारी गलत होने पर भी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए PF निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम किया जाता है. अगर आपका आवेदन खारिज हो गया है, तो दोबारा क्लेम डालने से पहले इसकी वजह समझना जरूरी है. आइए जानते हैं PF क्लेम रिजेक्ट होने के 10 बड़े कारण...

1. UAN और आधार डिटेल मिसमैच

सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार में दर्ज जानकारी जांचें. अगर दोनों जगह नाम, जन्मतिथि या दूसरी जरूरी जानकारी अलग है, तो क्लेम के वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है. कई बार सिर्फ नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में मामूली अंतर भी आवेदन में अड़चन पैदा कर देता है.

2. बैंक अकाउंट की गलत जानकारी

PF का पैसा उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज और वेरिफाइड है. अगर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC या अकाउंट होल्डर के नाम में गलती है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए PF विड्रॉल के लिए आवेदन करने से पहले EPFO में दर्ज बैंक अकाउंट की जानकारी जरूर जांच लें.

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3. बैंक खाता बंद, तो क्लेम रिजेक्ट

अगर EPFO रिकॉर्ड में ऐसा बैंक खाता दर्ज है, जो बंद हो चुका है या सक्रिय नहीं है, तो PF का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. क्लेम करने से पहले यह जरूर देख लें कि EPFO में दर्ज बैंक खाता चालू है और उसकी जानकारी सही है.

4. KYC पूरी या वेरिफाइड न होना

आधार, बैंक खाता और पैन जैसी जरूरी जानकारी का KYC पूरा और सत्यापित होना जरूरी है. इनमें से किसी जानकारी में कमी होने पर क्लेम की प्रक्रिया अटक सकती है. इसलिए PF निकालने से पहले अपने खाते में KYC की स्थिति जरूर जांच लें.

5. नाम व जन्मतिथि में अंतर होना

कई बार आधार, EPFO और बैंक रिकॉर्ड में नाम या जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज होती है. ऐसी स्थिति में सिस्टम आपके रिकॉर्ड का मिलान नहीं कर पाता और क्लेम में दिक्कत आ सकती है. अगर कोई अंतर है, तो आवेदन करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड में सुधार करवाना बेहतर है.

6. कंपनी के रिकॉर्ड में गलती

हर गलती कर्मचारी की तरफ से हो, यह जरूरी नहीं है. कंपनी की ओर से PF रिकॉर्ड में नौकरी शुरू करने या छोड़ने की तारीख गलत दर्ज होने पर भी क्लेम प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपनी कंपनी के HR या संबंधित विभाग से रिकॉर्ड ठीक करवाना पड़ सकता है.

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7. एग्जिट डेट अपडेट न होना

नौकरी छोड़ने की तारीख यानी डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit) EPFO रिकॉर्ड में अपडेट न होने पर कुछ तरह के PF क्लेम में परेशानी आ सकती है. अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो आवेदन करने से पहले अपने EPFO रिकॉर्ड में यह जानकारी जरूर जांच लें. सबसे अच्छी बात है कि एग्जिट डेट EPFO के मेंबर सर्विस पोर्टल में लॉगिन करके आप खुद अपडेट कर सकते हैं.

8. गलत फॉर्म या कारण चुनना

PF निकालने के अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग नियम और पात्रता हो सकती है. आवेदन करते समय गलत क्लेम प्रकार, गलत कारण या गलत विकल्प चुनने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है. इसलिए क्लेम डालने से पहले यह समझ लें कि आप किस उद्देश्य से PF निकाल रहे हैं और उसके लिए कौन-सा विकल्प लागू होता है.

9.क्लेम या ट्रांसफर लंबित होना

अगर आपका कोई पुराना PF क्लेम अभी प्रक्रिया में है या पुराने खाते से नए खाते में PF ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है, तो नया आवेदन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में नया क्लेम डालने से पहले पुराने आवेदन या ट्रांसफर की स्थिति जांच लेना बेहतर है.

10. विड्रॉल की शर्तें पूरी न होना

हर तरह की PF निकासी के लिए अलग पात्रता और शर्तें होती हैं. अगर आप संबंधित निकासी की जरूरी शर्त पूरी नहीं करते हैं, तो क्लेम खारिज हो सकता है. इसलिए सिर्फ जरूरत होने पर क्लेम डालना पर्याप्त नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि आप उस निकासी के लिए पात्र हैं या नहीं.

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क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

PF क्लेम खारिज होने के बाद तुरंत दोबारा आवेदन करना सही तरीका नहीं है. सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम की स्थिति और रिजेक्शन की वजह देखें. इसके बाद UAN, आधार, बैंक खाता, KYC, नाम, जन्मतिथि और नौकरी से जुड़ी जानकारी की जांच करें. अगर कंपनी के रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो नियोक्ता से उसे ठीक करवाएं. सभी जानकारी सही होने के बाद ही दोबारा क्लेम करें. इससे वही गलती दोबारा होने और आवेदन फिर खारिज होने की संभावना कम हो जाती है.

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