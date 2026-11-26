भारत के कई इलाकों में गुरुवार को धुंध का असर देखने को मिला है. मुंबई के वडाला और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी सुबह धुंध की परत छाई नजर आई. वहीं, आज दिल्ली में ठंड का असर बढ़ने के साथ ही हवा में कुछ सुधार भी देखने को मिला है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, एम्स में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 188, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास 149 AQI दर्ज किया गया है.

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बता दें, 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' माना जाता है.

इस बीच, दिल्ली में ठंड भी बढ़ गई है. कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान करीब 11°C बना हुआ था, लेकिन अब तापमान में और गिरावट आ गई है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेटवेदर के मुताबिक, बुधवार को राजधानी के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 10°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 1.3°C कम है. वहीं, पूसा वेधशाला में न्यूनतम तापमान 9.8°C दर्ज किया गया, जो दिल्ली के इलाके में सबसे कम रहा.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध छा सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने की संभावना है.

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इसके अलावा 27 नवंबर 2026 को भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय कुछ जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा छा सकता है. दिल्ली में इस दिन भी अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने की संभावना है.

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