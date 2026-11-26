जरा सोचिए, किसी परिवार में बच्चे पैदा हों और उनकी त्वचा का रंग नीला हो. परिवार के बड़े-बुजुर्ग भी नीले दिखें और आने वाली पीढ़ियों में भी यही सिलसिला चलता रहे. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अमेरिका के केंटकी में ऐसा सचमुच हुआ था. यहां एक ही परिवार के कई लोगों की त्वचा नीली पड़ गई थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके पीछे कोई जादू-टोना या संक्रमण नहीं, बल्कि परिवार में पीढ़ियों तक करीबी रिश्तेदारों के बीच हुई शादियां और एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी. आखिर इस परिवार के खून में ऐसा क्या था, जिसने उनकी त्वचा का रंग ही बदल दिया? करीब 200 साल पुरानी इस कहानी का रहस्य जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

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HistoryExtra.com के मुताबिक, इस परिवार को 'ब्लू पीपल ऑफ केंटकी' यानी केंटकी के नीले लोगों के नाम से पहचान मिली. इस परिवार की कहानी ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया था. जांच में पता चला कि परिवार में कई पीढ़ियों तक करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने की वजह से बच्चों में एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी पहुंचती रही. इसी बीमारी के कारण उनकी त्वचा नीली दिखाई देने लगी. यह मामला बताता है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी होने से आने वाली पीढ़ियों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

1820 में शुरू हुई थी इस परिवार की कहानी

इस परिवार की कहानी करीब 1820 से शुरू होती है. फ्रांस से अमेरिका आए मार्टिन फुगेट नाम के व्यक्ति ने एलिजाबेथ स्मिथ नाम की महिला से शादी की थी. दोनों अमेरिका के केंटकी इलाके में रहने लगे. उनके सात बच्चे हुए, लेकिन परिवार के लिए हैरानी की बात यह थी कि इनमें से चार बच्चों की त्वचा जन्म से ही नीली थी. बच्चों की स्किन का रंग सामान्य लोगों से काफी अलग था. हालांकि, वे सामान्य जीवन जी रहे थे और शुरुआत में उन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी नजर नहीं आई. परिवार के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चों के शरीर का रंग नीला क्यों है.

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गांव में रहने के कारण परिवार के अंदर ही होने लगीं शादियां

इस परिवार के साथ एक और समस्या थी. वे केंटकी के ट्रबलसम क्रीक नाम के बेहद दूरदराज और ग्रामीण इलाके में रहते थे. उस समय यहां दूसरे इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं था. आसपास रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी. इस वजह से वहां रहने वाले कुछ परिवारों के बीच ही शादी-ब्याह होने लगे. फुगेट परिवार की अगली पीढ़ियों में भी करीबी रिश्तेदारों के बीच शादियां हुईं. नतीजा यह हुआ कि परिवार में मौजूद दुर्लभ जेनेटिक बदलाव अगली पीढ़ियों तक पहुंचता रहा और कई लोगों की त्वचा नीली दिखाई देने लगी.

कौन सी बीमारी थी, जिससे त्वचा नीली हो गई?

डॉक्टरों ने जांच के बाद पता लगाया कि परिवार के लोगों को मेथेमोग्लोबिनेमिया (Methemoglobinemia) नाम की दुर्लभ बीमारी थी. यह खून से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर के खून की ऑक्सीजन पहुंचाने की सामान्य क्षमता प्रभावित हो जाती है. आमतौर पर हमारे खून में मेथेमोग्लोबिन की मात्रा एक प्रतिशत से भी कम होती है. लेकिन इस परिवार के कुछ लोगों में इसकी मात्रा 10 से 20 प्रतिशत तक पाई गई थी. दरअसल, हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है.

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लेकिन मेथेमोग्लोबिन में बदला हुआ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सामान्य तरीके से नहीं पहुंचा पाता. इसी वजह से त्वचा का रंग नीला या नीला-सा दिखाई देने लगता है. यह बीमारी आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन फुगेट परिवार में पीढ़ियों तक करीबी रिश्तों में शादियां होने के कारण यह समस्या कई लोगों में दिखाई दी.

1960 में डॉक्टरों ने सुलझाया था नीली त्वचा का रहस्य

करीब 1960 में इस अजीब मामले पर डॉक्टरों का ध्यान गया. खून से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉ. मैडिसन कॉवेन और नर्स रूथ पेंडरग्रास ने नीली त्वचा वाले दो भाई-बहनों राचेल और पैट्रिक रिची की जांच की. जांच के दौरान बीमारी की असली वजह सामने आई. डॉक्टरों ने पाया कि यह कोई रहस्यमयी संक्रमण या त्वचा की सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि खून से जुड़ी एक दुर्लभ आनुवंशिक समस्या थी. अच्छी बात यह थी कि इस बीमारी को दवाओं की मदद से नियंत्रित किया जा सकता था. इसके बाद परिवार के लोगों की स्थिति को संभालने में मदद मिली.

धीरे-धीरे खत्म हो गई नीले लोगों की पहचान

समय के साथ इस परिवार में नीली त्वचा वाले लोगों की संख्या कम होती चली गई. इस परिवार के किसी सदस्य में नीली त्वचा दिखाई देने का आखिरी मामला 1975 में सामने आने की जानकारी मिलती है. हालांकि, यह कहानी आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक अहम उदाहरण है. इससे पता चलता है कि कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां पीढ़ियों तक परिवार में बनी रह सकती हैं और करीबी रिश्तेदारों में शादी होने पर उनके सामने आने की आशंका बढ़ सकती है.

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भारत में भी चर्चा में आया करीबी रिश्तेदारों की शादी का मुद्दा

केंटकी के इस परिवार की कहानी एक बार फिर चर्चा में है. इसकी वजह भारत में करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों से जुड़ा कानूनी और मेडिकल मुद्दा है. रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु की कानून की एक छात्रा चार्वी एस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों पर दोबारा विचार करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि ऐसी शादियों से बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों, जन्मजात शारीरिक समस्याओं, सुनने और देखने से जुड़ी दिक्कतों और विकास संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है.

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