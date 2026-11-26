राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के NDA में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं. इन चर्चाओं के बीच पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने परिसीमन बिल को समर्थन करने को लेकर पूछे जाने पर कह दिया कि 'हो सकता है यह बिल जनहित में हो.' सुप्रिया सुले के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

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बुधवार को परिसीमन बिल को लेकर सुप्रिया सुले से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया. उन्होंने कहा कि पहले बिल को देखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'पहले बिल को आने दीजिए, पहले देखते हैं. हो सकता है इसमें कुछ अच्छा हो.'

सुप्रिया सुले ने क्या कहा?

सुप्रिया सुले ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद शरद पवार वह पहले नेता थे जिन्होंने एकजुटता जताई थी. इसके बाद कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद इस मुद्दे को लेकर विदेश भी गए थे. उन्होंने GST बिल का उदाहरण देते हुए कहा कि उसे भी सभी दलों ने मिलकर पास किया था. उनके मुताबिक, अगर परिसीमन बिल में कुछ अच्छा होगा तो हो सकता है सभी दल उसका समर्थन करें.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the delimitation bill, NCP–SCP MP Supriya Sule said, "Let the bill be introduced first; let us have the full bill in our hands. Once we have it, we can discuss it—and perhaps it will turn out to be a good one...there have been many instances in this country where the opposition and the ruling party have worked together to pass legislation in the national interest." (25.11) — ANI (@ANI) November 25, 2026

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) में आंतरिक खींचतान के बीच पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने गुरुवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक भी बुलाई है.

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NCP(SP) के NDA में शामिल होने की चर्चा तेज

सुप्रिया सुले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब NCP(SP) के NDA में शामिल होने की चर्चाएं हो रही हैं. बुधवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार NDA में आते तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें राष्ट्रपति बना देते.

अठावले ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी ने 2019 में खुद शरद पवार से कई बार आग्रह किया था कि वे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एनडीए में शामिल हो जाए. हालांकि तब बात नहीं बन पाई थी.

मुझे नहीं लगता पवार साहब उनके साथ जुड़ेंगे: संजय राउत

इस मामले में संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है. जब संजय राउत ये यह सवाल पूछा गया कि ऐसी चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है, इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा कि उनकी इस बारे में शरद पवार से कई बार बात हो चुकी है.

संजय राउत ने कहा, 'पवार साहब ने अपनी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. उन्होंने अपना जीवन महात्मा फुले, शाहू महाराज और डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को फैलाने का काम किया है. उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इन विचारधाराओं का प्रचार-प्रसार करने का काम किया है.'

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