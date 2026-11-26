भारत-नेपाल के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक बड़ी पहल की है. राम जन्म भूमि अयोध्या से जनकपुर नेपाल (Ayodhya to Janakpur Train Service) तक का सफर ट्रेन किया जा सकेगा. बीते 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली पीएम बालेन शाह ने सरयू-कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली राम-जानकी रेल सेवा की शुरुआत की थी. आम यात्री अब 28 नवंबर से इसमें सफर कर सकेंगे.

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अगर आप इस ट्रेन से नेपाल का सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे जुड़ी कुछ शर्तों को जान लेना आपके लिए जरूरी है. इनमें सबसे खास ये है कि इस ट्रेन की जर्नी के लिए तत्काल टिकट की सुविधा नहीं है और न ही आरएसी टिकट मिल सकता है. इस Saryu Kamla Express से सफर करने के लिए और भी कई नियम बनाए गए हैं.

19 घंटे में 604 Km का सफर, ये स्टॉप

भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या धाम और माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर धाम को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस साप्ताहिक सेवा है. ये ट्रेन 19 घंटे में लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और उत्तर प्रदेश, बिहार के रास्ते रेल श्रद्धालुओं और यात्रियों को नेपाल ले जाएगी. इस सफर के बीच उत्तर प्रदेश के मनकापुर, बस्ती और गोरखपुर स्टेशनों पर, जबकि बिहार के नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी व जयनगर स्टेशनों पर इसका स्टॉप रहेगा.

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भारत-नेपाल ट्रेन के लिए ये नियम-शर्तें

Saryu Kamla Express जरिए भारत-नेपाल की यात्रा के लिए रेलवे ने कई नियम और शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें जान लेना जरूरी है. इस ट्रेन मे कन्फर्म टिकट के बिना यात्रा करना संभव नहीं है. सिर्फ इतना ही नहीं इस ट्रेन में RAC Ticket की सुविधा भी नहीं होगी, यानी यात्री सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म ट्रेन टिकट के जरिए ही सफर कर सकेंगे. अयोध्या-जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच गाड़ी संख्या 15596/15595 सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग, आरक्षण, सामान और अन्य कमर्शियल नियम तय किए हैं.

ट्रेन में भारत-नेपाल के नागरिक ही अपने वैध पहचान-पत्र के साथ यात्रा कर सकेंगे.

पहचान-पत्र और राष्ट्रीयता संबंधी विवरण आरक्षण प्रक्रिया के दौरान दर्ज किए जाएंगे.

भारत से यात्री ट्रेन में ऑनलाइन या देशभर के किसी भी PRS काउंटर से टिकट बुक करा सकेंगे.

PRS काउंटर से बुकिंग के समय तय ID देनी होगी, जिसके अंतिम चार अंक दर्ज किए जाएंगे.

नेपाली यात्री IRCTC वेबसाइट/ऐप, नेपाल में मौजूद अधिकृत एजेंटों से टिकट बुक करा सकेंगे.

एडवांस रिजर्वेशन अधिकतम 60 दिन पहले कराया जा सकेगा, जिसमें यात्रा की तिथि शामिल नहीं होगी.

AC फर्स्टक्लास में 70Kg, सेकंड में 50Kg, थर्ड और स्लीपर क्लास में 40Kg सामान निशुल्क.

फ्री लिमिट से अधिक भार के सामान पर एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा. पार्सल-माल बुकिंग नहीं होगी.

यह ट्रेन पूरी तरह से रिजर्व एक्सप्रेस सेवा है. कुल आरक्षित क्षमता में 70% सीटें End to End Quota और 30% Road Side Quota के तरह आरक्षित रहेंगी. इस ट्रेन में सिर्फ जनरल कोटा के तहत टिकट बुकिंग की सुविधा होगी. तत्काल, प्रीमियम तत्काल, सीनियर सिटीजन, लेडीज और इमरजेंसी कोटा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

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पर्यटन-व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

Indian Railway के मुताबिक, इस ट्रेन के शुरू होने से तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट समेत आम लोगों को आसानी होगी. इससे जनकपुर और अयोध्या के बीच धार्मिक यात्राएं आसान होंगी, रामायण से जुड़े टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा मिलेगा और पढ़ाई, बिज़नेस और परिवार से जुड़े कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा मोबिलिटी मिलेगी. बेहतर रेल पहुंच से पर्यटन ऑपरेटरों, आतिथ्य प्रतिष्ठानों, स्थानीय व्यापारियों और पारंपरिक कारीगरों के लिए अवसर पैदा करके मार्ग के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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