राहु-केतु 5 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं. राहु अभी कुंभ और केतु सिंह राशि में स्थित हैं. लेकिन दिसंबर के पहले ही सप्ताह में ये दोनों ग्रह क्रमश: मकर और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, राहु-केतु का यह राशि परिवर्तन 6 राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को अगले 18 महीनों तक करियर, आर्थिक, स्वास्थ्य, रिश्तों और निजी जीवन में खूब लाभ मिलने वाला है.

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मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए राहु-केतु का गोचर करियर के लिहाज से अच्छा बदलाव लेकर आ सकता है. नौकरी या कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. कामकाज से जुड़ी परिस्थितियों में सुधार होने की संभावना है. हालांकि, संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज न करें और किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर बदलाव का समय हो सकता है. नौकरी या अन्य कारणों से स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. करियर में ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो आगे चलकर लाभकारी साबित हो. नई जिम्मेदारियां या नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी. परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने से फायदा मिल सकता है.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए राहु-केतु का गोचर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दे रहा है. लंबे समय से चल रही परेशानियों में राहत मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होने की संभावना है. हालांकि, पारिवारिक समस्याओं को लेकर सतर्क रहना होगा. घर के मामलों में समझदारी और धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए करियर में अच्छे बदलाव के योग बन रहे हैं. मनचाही जगह पर स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है. नौकरी या कामकाज में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं. आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत हैं. इस दौरान अपने प्रयास जारी रखना और योजनाओं पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु-केतु का गोचर करियर और स्थान परिवर्तन के संकेत दे रहा है. नौकरी या कारोबार में नई दिशा मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही बड़ी समस्याओं के हल होने की संभावना है. बदलाव के इस दौर में नए अवसरों को पहचानना और सही समय पर फैसला लेना महत्वपूर्ण रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के जीवन में सुधार के अवसर मिल सकते हैं. कामकाज और निजी जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, रिश्तों और वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा. आपसी बातचीत और समझदारी से विवादों को सुलझाने की कोशिश करें. किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी या गलतफहमी से बचना बेहतर होगा.

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